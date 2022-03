Moto3, ci risiamo: le sanzioni pesanti per il Gran Premio del Qatar

Mondiale nuovo ma sempre le stesse vecchie abitudini. Nella categoria Moto3 abbiamo assistito ancora una volta a discutibili manovre da parte di un buon numero di protagonisti, alcuni tra i favoriti per il campionato. La Direzione Gara non è rimasta a guardare e poco dopo le qualifiche svariati episodi sono finiti sotto la lente d’ingrandimento: nello specifico cambi repentini di direzione e piloti ostacolati. Questa mattina ecco la conferma di penalità piuttosto importanti. Anche se, visto il precedente di Öncü l’anno scorso (due GP di squalifica), queste sembrano misure ben più “soft”…

In questo caso stiamo parlando di un terzetto di piloti ‘colpevole’ di guida irresponsabile nel corso della Q2. Precisamente si tratta di Dennis Foggia, Tatsuki Suzuki ed il poleman Izan Guevara: i tre piloti scatteranno dal fondo della griglia e dovranno scontare una Long Lap Penalty per aver ostacolato altri piloti nei propri giri lanciati in particolare. Anzi, per Foggia stiamo parlando di partenza dal fondo e ben due Long Lap Penalty da scontare (il secondo motivo è nella foto qui in alto). È un inizio di campionato già in salita.