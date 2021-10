Deniz Öncü salterà i prossimi GP a Misano e Portimao dopo il brutto incidente Moto3 ad Austin. Misura pesante, condivisa però dai piloti MotoGP.

Nel Gran Premio delle Americhe non è mancata la pelle d’oca per un terrificante incidente Moto3 (qui in alto le immagini). La bellissima notizia è che i tre piloti finiti a terra in quella circostanza, ovvero Alcoba, Migno ed Acosta, non hanno riportato alcuna conseguenza a livello fisico. Ma gli Stewards ci sono andati pesanti con Deniz Öncü, responsabile di un improvviso cambio di direzione che ha dato il via alla carambola. Il pilota turco di Tech3 infatti è stato squalificato sia per Misano-2 che per Portimao-2, i prossimi eventi in programma dopo Austin. È la prima volta che arriva una sanzione simile nella entry class mondiale, ma non viene assolutamente giudicato come un passo negativo, tutt’altro. Soprattutto in questa stagione particolare, con la scomparsa di ben tre giovanissimi.

Sanzione pesante, ma condivisa

Dai piloti MotoGP è arrivato un commento pressoché unanime di approvazione. “La manovra di Öncü non era intenzionale, ma bisogna fermare chi fa questi movimenti improvvisi” ha sottolineato Marc Márquez. Parole pienamente condivise dai compagni di podio Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia. “È un bene, bisogna che comincino a pensare che è davvero pericoloso” ha aggiunto l’alfiere Ducati. Si allineano anche Jorge Martín o Enea Bastianini, giusto per citarne un paio. “Öncü è stato davvero aggressivo. Con quello che sta succedendo quest’anno poi…” ha detto ‘Bestia’. “Tanta, tanta paura per i ragazzi coinvolti” ha ammesso Franco Morbidelli. “Devono darsi una regolata!” Non sono mancate anche perplessità sulla gara-sprint di cinque giri decisa dopo la prima bandiera rossa…