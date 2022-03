MotoE, test Jerez: Niccolò Canepa si prende un day-2 piovoso

Dopo una prima giornata tranquilla, i ragazzi MotoE si trovano condizioni ben differenti nel secondo giorno di test a Jerez. Nel pomeriggio la situazione migliora, come dimostrano i tempi del terzo ed ultimo turno, i migliori del martedì, anche se sono ben più alti del 1:48 messo a referto lunedì. Vediamo com’è andata, ricordando il programma anche per il 3° ed ultimo giorno.

Sessione 1

Il tempo di riferimento di 2:04 dice chiaramente come sia stato un primo turno complesso per i protagonisti della classe elettrica. Ma c’è un binomio italiano al comando: Matteo Ferrari è l’unico ad abbattere il muro di 2:05, a sei decimi c’è Niccolò Canepa. Completa la top 3 il migliore del primo giorno, Dominique Aegerter, sesta piazza per il campione in carica Jordi Torres.

Sessione 2

I tempi si abbassano di qualche secondo, ad indicare come la situazione stiamo un po’ migliorando, pur essendo tutt’altro che ideale. Qui si fa vedere il detentore del record assoluto a Jerez, ovvero Eric Granado, che chiude davanti al campione 2019 Matteo Ferrari ed a Xavier Cardelús, sempre sesto il bicampione di categoria Jordi Torres.

Sessione 3

L’ultimo turno di giornata si rivela il migliore, seppur relativamente visto che i tempi sono sempre a 10 secondi dal best lap del lunedì. Al comando si piazza Niccolò Canepa, unico a fermare il cronometro sotto il muro di 1:59 ed autore quindi del tempo di riferimento di questa complessa giornata. A meno di due decimi si fa vedere il rookie Marc Alcoba, terza piazza per Hikari Okubo davanti a Matteo Ferrari.