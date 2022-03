MotoE, verso il 2022: scattano tre giorni di test ufficiali a Jerez

È appena iniziato il Motomondiale, ma ora si accendono le luci anche sulla MotoE. La categoria elettrica infatti sarà impegnata in tre giorni di test ufficiali a Jerez de la Frontera, dal 7 al 9 marzo. Tre i turni previsi per ogni giornata, a cominciare dalle 9:30 per finire alle 17:00.

Una prima occasione soprattutto per gli esordienti per conoscere le nuove Energica Ego Corsa, ma sarà interessante anche vedere come andranno alcuni ritorni. Occhi puntati chiaramente su Jordi Torres, bicampione in carica e pronto a ripetersi ancora una volta. Il calendario MotoE 2022.

Il programma

Lunedì 7 marzo: 09.30-09.45/13.00-13.20/16.40-17.00

Martedì 8 marzo: 09.30-09.45/13.00-13.20/16.25-17.00

Mercoledì 9 marzo: 09.30-09.45/13.00-13.30/16.40-17.00

Entry list

LCR E-Team: Eric Granado-Miquel Pons

Pons Racing: Jordi Torres-Mattia Casadei

SIC58 Squadra Corse: Kevin Zannoni

Gresini Racing: Matteo Ferrari-Alessio Finello

Tech3 E-Racing: Hector Garzó-Alex Escrig

Intact GP: Dominique Aegerter

Aspar Team: María Herrera-Marc Alcoba

Octo Pramac: Xavi Forés–Kevin Manfredi

WithU GRT RNF Team: Niccolò Canepa-Bradley Smith

Ajo MotoE: Hikari Okubo

Avintia Esponsorama Racing: Xavi Cardelús

Bestseller, l’autobiografia del Genio Adrian Newey “Come ho progettato il mio sogno”

Foto: motogp.com