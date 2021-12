MotoE, ecco il calendario 2022: esordio al Mugello, conferma Misano

La Coppa del Mondo MotoE ha il suo calendario provvisorio per il 2022. Le tappe italiane diventano due, c'è il Mugello. Circuiti e date.

Pubblicate le date provvisorie per quella che sarà la quarta stagione MotoE. Con tante novità per quanto riguarda il format, a partire da due gare a weekend (qui tutti i dettagli), al quale aggiungere anche nuovi circuiti. Il primo è l’Autodromo del Mugello, un secondo evento italiano assieme all’appuntamento fisso a Misano, ma si ‘ritenta’ anche il debutto in Finlandia, finora rimandato per la situazione attuale. È un calendario chiaramente provvisorio, visto che la pandemia è ancora ben presente, ma abbiamo una prima idea del 2022.

La nuova stagione MotoE inizierà precisamente ad inizio marzo con i primi test ufficiali a Jerez. Stessa pista che ospiterà le prove ufficiali anche ad aprile, prima del via del campionato proprio sul medesimo tracciato andaluso. Si continua poi in Francia, a cui seguirà l’appuntamento al Mugello, una novità per i ragazzi della classe elettrica. Segue poi l’evento ad Assen, in seguito si proverà l’esordio in Finlandia, virando ad agosto in Austria. Come avvenuto quest’anno, gran finale di campionato a Misano ad inizio settembre.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri

Calendario 2022 provvisorio

7-9 marzo – test – Circuito de Jerez, Spagna

11-13 aprile – test – Circuito de Jerez, Spagna

30 aprile-1 maggio – Circuito de Jerez, Spagna

14-15 maggio – Le Mans, Francia

28-29 maggio – Autodromo Internazionale del Mugello, Italia

25-26 giugno – TT Circuit Assen, Paesi Bassi

9-10 luglio – KymiRing, Finlandia

20-21 agosto – Red Bull Ring, Austria

3-4 settembre, Misano World Circuit, Italia

Griglia 2022 provvisoria

LCR E-Team: Eric Granado-Miquel Pons

Pons Racing: Jordi Torres-Mattia Casadei

SIC58 Squadra Corse: Kevin Zannoni

Gresini Racing: Matteo Ferrari-?

Tech3 E-Racing: Hector Garzó-?

Avintia Esponsorama Racing: ?-?

Aspar Team: ?-?

Octo Pramac MotoE: ?-?

One Energy Racing: ?-?

Intact GP: ?

Ajo MotoE: ?

Foto: motogp.com