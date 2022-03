MotoGP, Enea Bastianini spaventa Marc Marquez: “Stava volando”

Enea Bastianini scrive una pagina importante di storia, per se stesso e per il team Gresini diretto da Nadia Padovani. Esordio vincente in MotoGP per la squadra nata dall’idea di Fausto Gresini, scomparso poco più di un anno fa per Covid. Aveva gettato appena le fondamenta della nuova squadra, al resto ci hanno pensato sua moglie e i figli Lorenzo e Luca, con il supporto del direttore commerciale Carlo Merlini. Un sogno che diventa realtà e adesso si prova a sognare in grande, perché il romagnolo riceverà presto nuovi aggiornamenti per la sua Desmosedici GP21 e massimo supporto dalla Casa di Borgo Panigale.

Enea Bastianini ‘The Best’

Nella prima stagione il ‘Bestia’ aveva collezionato due podi a Misano, peccato aver perso il titolo di “best rookie” nell’ultima gara a Valencia. Ma stavolta Enea si prende la rivincita su Jorge Martin, dimostrando che il talento è più importante di una moto factory. “Una delle migliori giornate della mia vita, fra titolo Moto2 e prima vittoria MotoGP non saprei dire. Sapevo di poter fare bene ma non di riuscire a vincere oggi, ma ce l’ho messa tutta, soprattutto nell’ultima parte quando ho visto Pol sempre più vicino ho capito che potevo sorpassarlo. Poi ho visto che è andato lungo e da lì ho cercato di gestire il distacco da Brad Binder“.

Insieme al suo capotecnico Alberto Giribuola, alias Pigiamino, hanno adottato la gomma media al posteriore, sapendo che la fase decisiva si sarebbe tenuta nel finale. Sostenere 22 giri su un tracciato a tratti sabbioso ha spinto ad una scelta più conservativa, ma si è rivelata perfetta. “Abbiamo fatto la giusta scelta di gomme. Il mio meccanico ha detto che la cosa più brutta è vincere la prima gara (ride, ndr). Invece è la cosa migliore, perché quando vinci vuoi sempre di più, ma bisogna essere realisti, nulla è mai scontato. Notte felice con Alice, dormirà con il vincitore del Qatar… Soprattutto è stato un onore vincere per Fausto“.

Il sogno del titolo MotoGP

E’ tutta per lui questa vittoria, “mi ha spinto dal cielo” ha affermato a caldo Enea Bastianini. Un po’ era nell’aria anche se nessuno avrebbe immaginato di centrarla al primo round stagionale. Nei test invernali ha piazzato il best lap in Indonesia, lasciando trasparire da un lato qualche difficoltà da parte delle Ducati del team factory, emersa chiaramente in Qatar, dall’altra le vere intenzioni del romagnolo, deciso a strappare la sella a Jack Miller nel 2023. “Abbiamo fatto un ottimo lavoro nei test e questo fine settimana il set-up è stato incredibile. Abbiamo lavorato molto bene con l’elettronica per essere pronti per la gara. Il mio ritmo era davvero buono nel warm-up, quindi sapevo di poter gestire. Ho scelto la gomma posteriore media e alla fine è stata la scelta migliore per me“.

Un fiume in piena già nelle Qualifiche. Partito dalla prima fila ha perso qualche posizione alla partenza, ma è rimasto incollato ai primi. Ha superato Marc Marquez e retto alla pressione del campione Honda che ha provato a restargli incollato per alcuni giri. Ha messo nel mirino la KTM di Brad Binder e in pochi giri ha recuperato una manciata di secondi su Pol Espargarò, sorpassandolo e costringendolo ad un fuoripista. Come in un incontro di boxe Enea Bastianini ha messo al tappeto l’avversario. Sarà l’inizio di una stagione potenzialmente iridata? Marc Marquez segna il suo nome nel taccuino dei favoriti: “Bagnaia, Quartararo, Mir? Non si sa se siano i favoriti o meno. Per me Bastianini è quasi più pericoloso di Pol [Espargarò]. Bastianini ha già fatto grandi gare l’anno scorso. Quando ero dietro di lui stava andando molto forte, stava volando“.

