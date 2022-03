MotoE, test Jerez: day-1 nel segno di Dominique Aegerter

Iniziano i lavori per la MotoE, impegnata da oggi a mercoledì a Jerez de la Frontera. Dominique Aegerter si rivela il migliore alla fine dei tre turni odierni, una soluzione che rivedremo anche nei prossimi due giorni (qui il programma). Comincia il processo di avvicinamento alla stagione 2022, ma è anche il primo passo per gli esordienti della categoria, ovvero Forés, Manfredi, Alcoba, Escrig e Finello. Senza dimenticare i rientranti Smith, Canepa e Garzó. Vediamo intanto i tempi del day-1.

Sessione 1

Ricordiamo i tempi di riferimento: il record in gara ed assoluto appartiene a Granado, un 1:47.473 realizzato l’anno scorso. I test intanto si aprono con uno dei rientranti: Bradley Smith piazza la zampata nella prima sessione, realizzando il miglior crono provvisorio davanti a Dominique Aegerter. Segue il semi-rinnovato duo Pons, con Mattia Casadei a precedere il bicampione in carica Jordi Torres.

Sessione 2

I tempi si abbassano sensibilmente rispetto a quanto visto in precedenza, pur rimanendo ancora distanti dal record. Ma in testa troviamo chi detiene il best lap dall’anno scorso, nonché l’unico a scendere sotto il muro di 1:49 nella sessione. Eric Granado chiude al comando, in seconda piazza c’è nuovamente Dominique Aegerter, seguito dai due campioni MotoE finora: Matteo Ferrari (2019) e Jordi Torres (2020-2021).

Sessione 3

Turno conclusivo di questa prima giornata sul tracciato intitolato ad Angel Nieto. Due i piloti che stavolta scendono sotto il muro di 1:49, ma il migliore è Dominique Aegerter. Dopo il secondo posto in entrambe le sessioni precedenti, ecco che lo svizzero piazza il best lap di giornata, seguito da Eric Granado e da Xavi Cardelús, più indietro l’uomo di riferimento Jordi Torres.