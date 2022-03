Pedro Acosta iridato Moto2 2022? I piloti MotoGP ci scommettono

Quanto abbiamo visto l’anno scorso in Moto3 è stato stupefacente. Ma in molti credono che sia possibile la replica nella categoria Moto2 ed alcuni lo dicono chiaramente. Stiamo parlando di Pedro Acosta, campione in carica della entry class già capace di sorprendere nei test ufficiali con la KALEX targata Ajo. Nel corso della conferenza stampa inaugurale in Qatar, i piloti MotoGP hanno anche detto la loro sui possibili campioni 2022 ed il nome del talento spagnolo non è mancato.

Scommesse Ajo in Moto2

Ad inizio stagione è ormai quasi consuetudine ipotizzare i nomi dei futuri re delle tre categorie. Marc Márquez è il primo a fare il nome di Acosta. “È un super talento, può farlo.” Si allinea in primis Pecco Bagnaia e con la stessa motivazione. Aggiungendo anche che “L’anno prossimo lo vediamo in MotoGP!” Segue Fabio Quartararo. “Credo sia il ragazzino più talentuoso, fin dai primi test ha fatto vedere un altro livello.” Cambiano nome invece Joan Mir e Maverick Viñales, che però non vanno molto lontano. Si rimane infatti nella stessa squadra: la loro scelta ricade sul compagno di box di Acosta, ovvero Augusto Fernández. Brad Binder infine è molto diplomatico, puntando ad un titolo KTM per ogni categoria presente nel Mondiale.

Le scommesse MotoGP e Moto3

Più differenze invece per quanto riguarda le idee sui futuri campioni delle altre due classi. Marc Márquez ad esempio punta su se stesso. “Anche se sono infortunato scommetto sempre su di me” ha dichiarato con una risata. Stesso metodo anche di Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia. “Credo in me stesso” ha sottolineato l’italiano. Sul francese punta anche Joan Mir, ma per un altro motivo. “L’anno scorso mi sono messo io e non è successo niente”, scatenando l’ilarità generale. Maverick Viñales infine sceglie Jorge Martín per la top class.

Passando alla Moto3 abbiamo Bagnaia, Quartararo e Márquez unanimi nell’optare per l’italiano Dennis Foggia. “Ha concluso alla grande, anche se ho qualche dubbio tra lui e Izan Guevara” ha poi spiegato il #93. Nome quest’ultimo che sceglie invece Joan Mir. “È maiorchino anche lui! Ma è anche un talento” è il commento. Maverick Viñales chiude la carrellata puntando sul rookie brasiliano Diogo Moreira.

