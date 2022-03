Ecco i colori iForce PR Racing BMW per il British Superbike 2022

Da 28 anni impegnato nel motociclismo, il team PR Racing affronterà quest’anno la sua 21^ stagione consecutiva nel circus del British Superbike. Un bel traguardo, celebrato in questa circostanza schierando per la prima volta nella propria storia addirittura tre piloti contemporaneamente nel BSB. Sotto le insegne iForce BMW correranno con le tre M 1000 RR un veterano del calibro di Dan Linfoot, il rientrante Fraser Rogers ed il rookie Dan Jones.

TRIS PR RACING PER IL BRITISH SUPERBIKE

Un grande impegno per la squadra che potrà contare sul supporto di Bowker BMW Motorrad Preston, vestendo i colori del riconfermato title sponsor iForce. La nuova livrea 2022 è stata svelata proprio nella sede dei Bowker Motorrad, mantenendo inalterati i colori distintivi delle ultime stagioni vissute da PR Racing.

TALENTO ED ESPERIENZA

Per il British Superbike 2022 il team iForce BMW a tutti gli effetti ha combinato talento ed esperienza. Dan Jones, quarto lo scorso anno nel British GP2 (Moto2), sarà infatti all’esordio nel BSB. Torna nella serie invece Fraser Rogers, impegnato nella passata stagione con Aprilia IN Competition nella Superstock 1000 d’oltremanica. Cercherà invece il riscatto Dan Linfoot in un 2022 che lo vedrà impegnato anche nel Mondiale Endurance con il Wojcik Racing Team.