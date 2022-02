Linfoot, Rogers, Jones: tris PR Racing per il British Superbike 2022

PR Racing con tre BMW M 1000 RR al via del British Superbike 2022: ingaggiato Dan Linfoot, debutta Dan Jones con il ritorno di Fraser Rogers.

Da un quarto di secolo di storia impegnato attivamente nelle competizioni motociclistiche d’oltremanica, PR Racing nel 2022 rinnoverà la propria partecipazione al British Superbike e, per la prima volta, schierando contemporaneamente tre piloti. Una line-up che combina talento ed esperienza che difenderà i colori iForce BMW con tre BMW M 1000 RR affidate nello specifico a Dan Linfoot, Fraser Rogers e Dan Jones.

LINFOOT CON BMW

Dopo anni di Honda ed una breve parentesi Yamaha, Dan Linfoot ripartirà dal BSB questa volta con BMW. Dopo aver occasionalmente corso con la casa dell’Elica nella Superstock 1000 britannica, Linfoot ha accettato la sfida PR Racing in un 2022 dove sarà impegnato anche nel FIM EWC con Wojcik Racing. “Non ho mai corso con la nuova M 1000 RR, ma credo ci siano tutti i presupposti per rientrare nella top-10 e, perché, conquistare un posto per lo Showdown“, ha ammesso l’ex pilota del Mondiale 250cc.

RITORNA ROGERS

Artefice della prima vittoria della Aprilia RSV4 1100 nella Superstock 1000 britannica, Fraser Rogers ritornerà quest’anno nel British Superbike, mostrandosi tuttavia realista nei suoi propositi ambiziosi. “Voglio lottare costantemente per la zona punti e, se dovessimo trovare il giusto equilibrio, avvicinarmi il più possibile allo Showdown. Sicuramente darò tutto me stesso quest’anno“, ha spiegato Rogers, una presenza nel Mondiale Moto2 all’attivo lo scorso anno a Portimao con la NTS.

JONES AL DEBUTTO

A completare la line-up PR Racing ci penserà Dan Jones, quarto lo scorso anno nel British GP2 (Moto2), all’esordio nel BSB. “Correre in questo campionato è sempre stato uno dei miei obiettivi ed è fantastico averlo raggiunto. Per me il 2022 sarà un anno di esperienza, dove cercherò di imparare il più possibile“.