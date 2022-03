Grande festa a Suzuka, aspettando la 8 ore

Si torna a respirare un’aria di normalità, quantomeno a Suzuka. Sabato 5 e domenica 6 marzo il mitico circuito dell’ottovolante è tornato ad aprire le porte a 17.000 spettatori, intervenuti per il “Suzuka 60th Anniversary Motorsports Fan Thanks Day“. Di fatto un evento celebrativo, seppur in anticipo di qualche mese, del 60° anniversario dall’inaugurazione dell’impianto. Un’occasione per mostrare il meglio che il Motorsport del Sol Levante possa offrire a 2 e 4 ruote, con persino un’anteprima di quel che sarà la 8 ore di Suzuka 2022.

PROVE DI 8 ORE A SUZUKA

Confermata attualmente nel calendario del Mondiale Endurance per il 7 agosto prossimo, la 45^ edizione della Suzuka 8 hours ha vissuto lo scorso fine settimana una sorta di prelibato antipasto per gli appassionati. Diverse squadre dell’All Japan si sono presentate per qualche giro di pista (con annessi test al seguito a partire da lunedì 7 marzo), effettuando inoltre un’effettiva prova di partenza in stile Le Mans.

DA F.C.C. TSR HONDA A YOSHIMURA

Tra i presenti, Yoshimura ha portato una delle GSX-R 1000 con il #1 ben in vista da Campioni del Mondo EWC in carica, condotta per l’occasione da Kazuki Watanabe. Presente sul proprio circuito di casa anche F.C.C. TSR Honda France, con la CBR 1000RR-R per questa esibizione e successivi test affidata a Yuki Takahashi, non riconfermato nell’equipaggio titolare per il Mondiale Endurance 2022.

MOTO LEGGENDARIE DELLA 8 ORE

Nel paddock è stato inoltre allestito uno stand con presenti alcune delle moto che hanno scritto memorabili pagine di storia della 8 ore di Suzuka. Dalla Yamaha YZF750 TECH21 della trionfale edizione 1987 alla R1 vittoriosa nel 2017, passando per la Honda RC45 vestita con i colori OKI e la Kawasaki ZXR-7 in trionfo nel 1993 con Scott Russell e Aaron Slight.