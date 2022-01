F.C.C. TSR Honda all’assalto del titolo Mondiale EWC 2022

F.C.C. TSR Honda vuole riconquistare il titolo Mondiale Endurance: ricco programmi di test e piloti veloci come Josh Hook, Mike Di Meglio e Gino Rea.

Per F.C.C. TSR Honda il 2022 non è un anno come tutti gli altri. Si celebra il 60esimo anniversario della propria fondazione, avvenuta in concomitanza con l’apertura del Suzuka Circuit, contestualmente si rinnovano i propositi ambiziosi nel FIM EWC. Alla settima stagione consecutiva di presenza full-time nel Mondiale Endurance, la squadra di riferimento Honda vuole riappropriarsi del numero 1. Facendo tesoro delle criticità emerse nel corso del 2021.

TEST E SVILUPPO

In termini di risultati raggiunti, il 2021 è stato avaro di soddisfazioni per Technical Sports Racing, con l’unica gioia derivante dal successo alla 12 ore di Estoril. Problemi tecnici a Le Mans, cadute di Yuki Takahashi tra Bol d’Or e Most, hanno generato un bilancio nettamente in passivo. Non il massimo per le potenzialità della nuova CBR 1000RR-R, in grado di sbancare pronti-via la 24 ore di Le Mans nell’agosto 2020. Per questa ragione, nelle prossime settimane inizierà un intenso programma di test tra Europa e Giappone, con il chiaro intento di presentarsi sul tracciato della Sarthe a livello per ambire al gradino più alto del podio.

LINE UP DI PILOTI

Confermatissimi Josh Hook e Mike Di Meglio, la squadra 3 volte vittoriosa alla 8 ore di Suzuka ha deciso di puntare su Gino Rea, in grado di mettersi in mostra da “privato” con Wojcik nelle passate stagioni, vincendo anche un paio di gare nel BSB. “Lasciare il British Superbike è stato difficile, ma allo stesso tempo è stata una decisione facile da prendere, considerando che l’offerta Honda sul tavolo“, ha spiegato Gino Rea nel corso della presentazione dei programmi Honda Racing 2022. “Nel BSB lo scorso anno sono andato bene, ho vinto le prime gare e c’erano diverse trattative per continuare. Ma quando Fujii-San mi ha offerto di correre per la sua squadra, non potevo rifiutare. Per la prima volta in carriera correrò da pilota Factory, oltretutto nell’Endurance, un Campionato molto competitivo, in crescita di anno in anno e con tanti costruttori impegnati. Honda vuole tornare a vincere e sono davvero onorato di far parte di questo progetto: c’è voglia di vincere e di portare la nuova CBR al successo.”

PRIORITÀ EWC PER I PILOTI

Non soltanto Gino Rea si concentrerà esclusivamente sul prioritario programma nel FIM EWC. Anche Mike Di Meglio e Josh Hook hanno declinato la possibilità di tornare in MotoE. “Quest’anno avevo la chance di tornare in MotoE, ma considerando che il calendario dell’Endurance non è ancora sicuro al 100 %, ho preferito dire di no“, ha spiegato il Campione del Mondo 125cc 2008. “Tutti in F.C.C. TSR Honda siamo motivati a dare il massimo per conquistare il titolo, sono previsti tanti test, pertanto ho preferito concentrarmi esclusivamente sull’Endurance“. Gli fa eco Josh Hook, parte di F.C.C. TSR Honda dal 2015 con la sola eccezione del 2016. “Quest’anno per me ci sarà solo l’Endurance. Mi è piaciuto correre in MotoE, ma l’obiettivo primario è vincere nell’EWC e preferisco concentrarmi solo su questo progetto“, ha ammesso il motociclista australiano.