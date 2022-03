MotoGP, Vinales allarme rosso: “Capire l’Aprilia è difficile”

La stagione MotoGP 2022 di Maverick Vinales inizia in sordina. Dopo gli ottimi giri nei test invernali lo spagnolo dell’Aprilia si aspettava un risultato migliore in Qatar, ma sin dalle prove libere del venerdì ha compreso che l’adattamento alla RS-GP richiederà ancora tempo. Ritorna in Spagna con un bottino di 4 punti, ma incoraggiato dal risultato di Aleix Espargarò (4°) che ha dimostrato come questa moto possa portare in alto se guidata in un certo modo.

Vinales in apnea con l’Aprilia RS-GP

Il 12° posto e i 23 secondi di ritardo da Enea Bastianini non possono soddisfare Vinales, che ambiva quantomeno alla top-6 alla vigilia del GP di Losail. “La gara non è andata come previsto, ci aspettavamo di essere davanti“, ha dichiarato il pilota di Roses nella conferenza post-gara. “Almeno questa era la mia aspettativa perché mi sentivo bene, ma quando siamo arrivati qui abbiamo trovato un’altra realtà. Adesso proveremo a capire la moto, ma è molto complicato“. I test MotoGP sono ben differenti da un week-end di gara e Maverick ha compreso in pieno questo assunto. Un anno fa in sella alla Yamaha M1 vinceva la tappa del Qatar, stavolta non ha mai trovato il ritmo per risalire nel gruppo: “Combattere nelle retrovie è molto difficile“.

I problemi principali con l’Aprilia RS-GP si sono riscontrati in percorrenza di curva e sull’anteriore. Per un motivo ancora inspiegabile Maverick Vinales sembra aver interrotto la progressione con il prototipo di Noale. “Sinceramente il mio feeling è lo stesso delle ultime gare con l’Aprilia (nel 2021, ndr), ma durante i test mi sono sentito molto meglio. Già dalle FP1 ho iniziato a perdere feeling con la ruota anteriore in quasi ogni curva. È qualcosa su cui dobbiamo lavorare, continuare ad imparare“. Ma al momento non sembra troppo chiaro come intervenire sulla moto di Vinales… “Non so che strada prendere, immagino che il dna di questa moto ti costringa a fare le cose in maniera diversa… Ma questa è la realtà ora. Ho cercato di capire l’Aprilia ma è molto complicato“.

Aleix cerca la prima vittoria MotoGP

Impressioni diametralmente opposte per il compagno di box Aleix Espargarò, che ha sfiorato il podio per 9 decimi, il vincitore distava solo 2,2″. La sua Aprilia sembrava di un altro pianeta rispetto a quella di Maverick: perfetta in percorrenza, capace di superare in rettilineo e a suon di cavalli la Suzuki di Joan Mir. “Le qualifiche sono state buone, la gara ancora migliore, siamo molto soddisfatti“, ha detto il pilota di Granollers. “Ci sarebbe piaciuto arrivare sul podio. È la prima volta nella mia vita che ho le armi per combattere… Purtroppo ho 32 anni e solo adesso si presenta questa opportunità per me. Voglio divertirmi ancora di più e lottare per le prime posizioni“.

Bestseller, l’autobiografia del Genio Adrian Newey “Come ho progettato il mio sogno”