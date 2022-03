Enea Bastianini conquista il suo primo successo in MotoGP con la Ducati GP21 del team Gresini Racing. Un grande risultato per la squadra orchestrata da Nadia Padovani, vedova di Fausto Gresini, all’esordio in classe regina: “Un’emozione enorme, pazzesco. Enea è un talento fantastico, dedico questa vittoria a mio marito“. Sul podio Brad Binder e Pol Espargarò. Bene l’Aprilia con Aleix Espargarò che conquista un incoraggiante 4° posto, 5° Marc Marquez davanti alle Suzuki di Joan Mir e Alex Rins. Chiudono la top-10 Zarco, Quartararo e Nakagami.

La cronaca della gara MotoGP in Qatar

-2 giri: Bastianini si avvia verso la prima vittoria in classe regina dopo i due podi collezionati nel 2021. Per il team Gresini Racing sarebbe un’impresa storica da dedicare al grande Fausto Gresini. La KTM di Brad Binder dista 1,3″. Pol Espargarò in zona podio.

-4 giri: Bastianini al comando! Pol Espargarò va largo e perde due posizioni. Brad Binder segue a 1,5″, 3° Pol espargarò che adesso è in lotta con suo fratello Aleix. 5° Marc Marquez che sembra non voler osare in questa prima gara MotoGP 2022.

-5 giri: Bastianini mette il fiato sul collo al leader Pol espargarò: sono due i decimi di distacco! Aleix Espargarò 4° davanti a Marc Marquez. 11° Morbidelli, 13° Dovizioso, 14° Luca Marini.

-7 giri: Meno di un secondo di distacco tra Pol e il ‘Bestia’. Seguono Binder, Marquez, Aleix Espargarò, Mir, Rins, Quartararo, Zarco e Nakagami.

-9 giri: Enea Bastianini si avvicina a Brad Binder e mette a segno il sorpasso che vale la seconda posizione. 6° e 7° posto per le Suzuki di Joan Mir e Alex Rins.

-11 giri: Caduta per Miguel Oliveira. Disastro Bagnaia-Miller: il piemontese prova il sorpasso ma tocca il madrileno e finiscono entrambi fuori!

-13 giri: Scivolata di Alex Marquez. Pol Espargarò saldamente al comando con un vantaggio di 6 decimi su Brad Binder e 9 decimi su Enea Bastianini. Marc Marquez continua a inseguire il pilota del team Gresini, 5° Aleix Espargarò. Bagnaia 9° davanti a Quartararo, 13° Morbidelli.

-15 giri: Ottima prestazione di Bastianini che ha superato Marquez ed è andato a prendersi la terza posizione alle spalle di Pol Espargarò e Brad Binder. Pecco Bagnaia resta 10° tallonato dalla Honda di Alex Marquez. Caduta per Marco Bezzecchi! Fuori anche Jack Miller per un problema di elettronica.

-17 giri: Pol Espargarò al comando davanti a Marc Marquez, Brad Binder e Joan Mir. 5° Enea Bastianini a sette decimi dal leader provvisorio, seguito da Aleix Espargarò, Jorge Martin e Alex Rins. Chiudono la top-10 Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia. 16° Franco Morbidelli rimasto incastrato nel gruppone. Bene il rookie Marco Bezzecchi in 13esima piazza.

-19 giri: Pecco Bagnaia guadagna posizioni ed entra nella top-10. Gara in salita per Andrea Dovizioso penultimo davanti a Maverick Vinales.

-21 giri: La top-10: Pol espargarò, Marquez, Binder, Mir, Bastianini, Aleix Espargarò, Martin, Quartararo, Miller, Rins. Male Pecco Bagnaia che scivola 13°, Franco Morbidelli 16°, Luca Marini 17°.

-22 giri: Buonissima partenza di Pol Espargarò che si ritrova subito a duellare con Marc Marquez. Si impenna la moto di Jorge Martin che si vede risucchiato nelle retrovie. 3° Brad Binder seguito da Enea Bastianini, 5° Joan Mir, 6° Aleix Espargarò.

Il pre-gara MotoGP a Losail

15:57 – 22 i giri da compiere prima del traguardo. Il circuito di Losail ha una lunghezza di 5,4 km, con il rettilineo principale di 1068 metri, 6 curve a sinistra e 10 a destra.

15:54 – Il campione in carica della MotoGP Fabio Quartararo occupa la quarta fila in griglia. Le trattative per il rinnovo di contratto con Yamaha sono ancora in alto mare e il risultato di questa gara potrebbe essere già decisivo per le due decisioni. Il manager Eric Mahè ha sottolineato che attenderà garanzie tecniche da parte del costruttore prima di fare la sua scelta.

15:51 – Le temperature dell’asfalto raggiungono i 29° C. Sul circuito risuona l’inno nazionale del Qatar.

15.47 – Miglior risultato nelle qualifiche per Enea Bastianini in MotoGP. Il pilota romagnolo del team Gresini proverà a inseguire il sogno della sua prima vittoria in classe regina: “Non so se ho il potenziale, ma cercherò di vincere“.

15:43 – Bella la decisione del team Mooney VR46 che ha deciso di applicare la dicitura giallo fluo “Peace” sulle carene: un invito alla pace contro la guerra che sta sconvolgendo l’Ucraina.

15:40 – Pecco Bagnaia in nona posizione sulla griglia è forse una sorpresa. Il vicecampione non parte come aveva concluso nella stagione MotoGP 2021. “Vorrei dire di poter vincere. Ma per essere realistici e credibili devi dire a te stesso: la top 5 andrebbe bene. Dobbiamo anche tenere a mente che questo è solo il primo week-end di gara della stagione. Non dobbiamo preoccuparci ora. Se fossimo preoccupati adesso, sarebbe davvero drammatico“.

15:35 – Nei giorni precedenti la gara si è tanto discusso del nuovo abbassatore Ducati. Gigi Dall’Igna ha tuonato contro i voti a sfavore incassati nell’MSMA. L’ultima decisione adesso toccherà alla GP Commision.

15:30 – Il Qatar si tinge di tricolore con le vittorie di Andrea Migno in Moto3 e Celestino Vietti in Moto2.

Il riepilogo delle Qualifiche MotoGP

Sul circuito del Qatar va in scena la prima gara MotoGP della stagione 2022. E’ Jorge Martin il primo poleman dell’anno dopo aver segnato un ottimo 1’53″011 nelle Qualifiche del sabato. Alle sue spalle scatterà il collega di marca Enea Bastianini che sembra aver risolto i problemi sul giro secco riscontrati nel suo primo anno in classe regina. La sfida tra i due giovani piloti di Borgo Panigale comincia subito con un testa a testa che si ripeterà a lungo, con l’obiettivo finale di tentare l’assalto al box Ducati factory.

Marc Marquez chiude la prima fila dopo aver sfruttato astutamente le scie di Joan Mir e Pecco Bagnaia nella Q2. Il campione di Cervera non ha accusato dolore al braccio, ma la vera prova del nove sulle condizioni fisiche sarà la gara di 22 giri. “È vero che non sono il pilota più veloce in pista – ha commentato l’otto volte iridato -, ma posso lottare per la prima posizione. Non credo che avrò diritto a vincere, però dipenderà anche dalle condizioni“.

In seconda fila Jack Miller sarà affiancato dall’Aprilia di Aleix Espargarò e dalla Honda di Pol Espargarò. In terza fila Brad Binder, miglior pilota KTM, Joan Mir e Pecco Bagnaia. Ancora piccoli problemi in ingresso curva per il piemontese della Ducati factory che però può contare su un ottimo passo gara registrato nel long run del sabato. Alex Rins apre la quarta fila spalleggiato dalle Yamaha di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. Johann Zarco, Miguel Oliveira e Marco Bezzecchi formano la quinta fila, davanti a Taka Nakagami, Luca Marini e Alex Marquez in sesta fila. Sulla penultima linea della griglia di partenza il trio formato da Maverick Vinales, Andrea Dovizioso e Fabio Di Giannantonio. In ultima fila i tre rookie Remy Gardner, Raul Fernandez e Darryn Binder.

