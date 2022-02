MT Helmets-MSi ufficialmente pronto per l'esordio Moto3 2022 con Ryusei Yamanaka e Diogo Moreira. In parallelo rimane l'impegno in JuniorGP.

Quest’anno nella categoria Moto3 abbiamo più di una struttura chiamata all’esordio mondiale: una di queste è il team MT Helmets-MSi. Questa mattina la squadra ha presentato la sua nuova ed emozionante sfida, da affrontare con Ryusei Yamanaka ed il rookie Diogo Moreira. Senza dimenticare l’impegno nel CEV, ora JuniorGP, con il 14enne Alvaro Carpe. Oltre all’impegno di MT Helmets come fornitore di caschi per svariati piloti impegnati a livello internazionale. Si apre così ufficialmente un progetto impegnativo ed ambizioso per questa nuova stagione a due ruote.

Il nome

Non dimentichiamo che in precedenza il team era nel Mondialino come MT Fundación 77, nel ricordo di Andreas Pérez. Ora è nel Mondiale con un nuovo nome, partendo da MT Helmets, la nota marca di caschi il cui CEO Javier Tomás è l’erede di un’azienda creata dal nonno. Un marchio impegnato quest’anno con l’iridato Moto3 Pedro Acosta (ex pilota della squadra nel CEV), Sergio García, Stefano Nepa, Yamanaka e Moreira, più l’ex Moto2 ed ora WSBK Xavi Vierge, per finire con la crossista Gabriela Seisdedos, nove volte campionessa spagnola e 6^ a livello europeo in WMX. MSi poi sta per MSi Motor&Sport Institute, centro specializzato in formazione, tecnologia ed innovazione a livello sportivo. Il CEO Teo Martín ha così presentato l’impegno finora sviluppato nelle quattro ruote che ora si estende anche nel motociclismo sul palcoscenico internazionale.

Il JuniorGP

Riguardo i piloti, il primo ad essere presentato oggi è un emozionato e sorridente Alvaro Carpe, che quest’anno passerà nel campionato conosciuto fino al 2021 come Mondialino Moto3. Ma solo dopo due round, visto che ha ancora 14 anni: questi infatti li disputerà in European Talent Cup, quando avrà compiuto 15 anni (l’età minima prevista) ecco che effettuerà il cambio di categoria. Non ci si dimentica nel corso della presentazione anche di un ex pilota mondiale, ora impegnato nelle due ruote in altre vesti: parliamo di Juanfran Guevara, che sta seguendo molto da vicino la carriera del giovanissimo Carpe.

Il Mondiale Moto3

Un pilota esperto ed un volto nuovo per il grande salto della squadra. Il primo è il giapponese Ryusei Yamanaka, che si avvia verso la sua terza stagione completa, mentre il brasiliano Diogo Moreira è al debutto. Entrambi sono reduci dai test ufficiali conclusi proprio ieri, dopo essersi già messi alla prova in precedenza tra Valencia e Jerez. “L’obiettivo è arrivare a stare prima in top 10, poi in top 5, un passo alla volta” ha dichiarato Yamanaka. Moreira invece per ora pensa solo al primo Gran Premio. “In Qatar vorrei entrare in Q2 e chiudere tra i primi 15 in gara.” Con un certo Alex Barros come riferimento e non solo. “Mi ha aiutato moltissimo nel passaggio dal motocross alla velocità, permettendomi di arrivare fin qui.”

Foto: MSi Spain