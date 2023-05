Alvaro Bautista arriverà a Misano Adriatico come favorito d’obbligo del quinto round del calendario Superbike 2023. Ha vinto undici delle dodici manche disputate finora, quindi non può che essere il candidato principale dalla vittoria. Gli avversari, a partire da Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, proveranno a mettergli i bastoni tra le ruote.

Ducati, ancora Rinaldi con Bautista nel 2024?

Il round SBK a Misano può essere molto importante per Michael Ruben Rinaldi, che deve guadagnarsi il rinnovo per il 2024 e spera di essere ancora nel team Aruba Racing Ducati. Bautista, che ha già rinnovato, non si sbilancia su chi sarà il suo compagno di squadra l’anno prossimo: “Non lo so – ha detto al sito ufficiale WorldSBK – e non ho una preferenza. Sicuramente ho un rapporto molto buono con Rinaldi, però so che diversi piloti vogliono la sua moto. Sarà una decisione difficile per il team. Per me non cambia niente. Sarebbe interessante dare una chance di provare questa moto a un top rider che dice che vinco grazie ad essa. Ma so che avere due top rider nel team può essere difficile da gestire, non penso che Ducati voglia questo“.

Superbike, Alvaro risponde ai critici

Il campione in carica non si spaventerebbe ad avere un top rider nel box, però non succederà, dato che nel 2024 Jonathan Rea sarà ancora in Kawasaki e Toprak Razgatlioglu passerà alla BMW. A proposito delle osservazioni critiche sul suo conto, non si fa condizionare: “Quando dicono che vinco perché ho la moto migliore o perché sono leggero… Per me la mia moto è la migliore. Se non hai una buona moto, una buona squadra e non sei un pilota veloce non puoi vincere. Alla fine si tratta della combinazione. Non penso di vincere perché sono leggero o perché ho la moto migliore. Ho il pacchetto completo per vincere. Il feeling con la moto è grandioso, riesco a fare tutto con il mio stile di guida e mi diverto ogni giro“.

Bautista dalla Superbike alla MotoGP “Bayliss Style”?

Il pilota di Talavera de la Reina è tornato anche a parlare del test che farà con la Ducati MotoGP, non esponendosi troppo sull’eventualità di disputare anche una gara e magari di fare come Troy Bayliss, che nel 2006 vinse a Valencia da campione Superbike: “Dopo aver conquistato il Mondiale Superbike, ho chiesto a Ducati di fare un test perché da fuori sembra una moto divertente. Lo faremo molto presto e non ho l’intenzione di fare una wild card. Farò il test e poi vedremo cosa succederà. Non credo ci siano molte chance di ripetere ciò che fece Bayliss nel 2006. Erano altri tempi ed era diverso. Ho solo il WorldSBK in testa. Prenderò il test come un premio e non penso a Troy“.

Foto: WorldSBK