Superbike, Alvaro Bautista proverà la Ducati MotoGP: ufficiale la data del test

Lo aveva chiesto come regalo a Gigi Dall’Igna dopo aver vinto lo scorso Mondiale Superbike ed è stato accontentato. Alvaro Bautista avrà l’occasione di guidare la Ducati Desmosedici GP, il gioiello con il quale Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio d’Italia al Mugello e che permette al pilota di essere il leader della classifica MotoGP.

Alvaro Bautista sulla Ducati Desmosedici GP: dove e quando

Il test si svolgerà nelle giornate di martedì 20 e mercoledì 21 giugno presso il Misano World Circuit ‘Marco Simoncelli’, dove lo spagnolo ha recentemente vinto le tre gare del round SBK. Il campionato delle derivate di serie ripartirà il 30 giugno, quando a Donington ci saranno i primi turni di prove libere.

Durante questa pausa Bautista si toglierà lo sfizio di salire sulla Desmosedici GP. A Misano Adriatico ci sarà anche Michele Pirro, tester ufficiale Ducati che gli sarà di supporto. Non ci sono particolari aspettative per questo test. Alvaro stesso ha dichiarato di volersi solo divertire, soddisfacendo la sua curiosità di tornare a guidare un prototipo.

Il campione Superbike ha corso i suoi ultimi anni in MotoGP con una Ducati, certamente è interessato a verificare come la Desmosedici si sia evoluta da allora. Per quanto riguarda una eventuale gara da wild card, molto dipenderà da come andrà il test a Misano. Per adesso non c’è nulla di organizzato, però non è da escludere che – in caso di tempi interessanti – la Ducati gli dia la possibilità di gareggiare una volta che che saranno esauriti i round del calendario WorldSBK.

