Il cognome Everts è piuttosto pesante da portare se sei nel Motocross. Liam Everts ne è ben conscio, essendo parente strettissimo di campioni come Stefan, il papà, e Harry, il nonno. A Teutschenthal però il giovane talento KTM ha trasformato questa pressione in grande carica, riuscendo a brillare. Ecco quindi il suo primo trionfo di GP nel Mondiale MX2! Il primo passo è compiuto e c’è da scommettere che non sarà l’ultimo per il 18enne crossista belga, compagno di squadra del nostro Andrea Adamo.

Everts, quell’ultimo gradino

Si tratta del suo secondo anno in MX2, il primo con i colori KTM Factory. Per Liam Everts però parliamo del terzo podio nei primi nove round del 2023. Il primo è arrivato a Pietramurata, 2° di GP dietro al vincitore Adamo, per poi prendersi il terzo posto a Villars sous Ecot in Francia. Mancava ormai l’ultimo gradino del podio, il più prestigioso, ed il pilota classe 2004 di Lummen (19 anni il prossimo agosto) non s’è fatto attendere a lungo. Sulle spalle un’eredità importante da continuare, con papà e nonno con quei palmares, ma il giovane Everts sta cercando di crearsi il suo percorso. Un primo passo è arrivato in Germania: holeshot in entrambe le manche, 2° nella prima e vincitore nella seconda, sufficiente per prendersi il primo emozionante trionfo di GP nel Mondiale MX2. Ora ad Everts basta solo trovare la giusta costanza, non ancora raggiunta in questi primi round, per diventare un temibile avversario per tutti. Andrea Adamo potrebbe trovarsi un altro importante nemico proprio in casa!

“C’è tanta pressione su di me”

Si pensa sempre che i cognomi pesanti spianino la strada. In realtà ci si aspetta ancora di più dai figli d’arte, una situazione tutt’altro che facile per i diretti protagonisti. Per il giovane Everts la storia non è diversa, come ha ammesso lui stesso dopo il primo successo. “C’è sempre tanta pressione su di me, sono la terza generazione in una famiglia di piloti e ci si aspettano sempre buone prestazioni” ha infatti sottolineato il #72 di casa KTM. “Oggi ho dimostrato di poterle ottenere e questo toglie un grande peso dalle mie spalle.” La vittoria di Liam Everts è la logica conseguenza di un bel processo di crescita, lo dicono i risultati ottenuti in precedenza. “Questa vittoria è fantastica. Abbiamo fatto grandi progressi con la moto e finalmente mi sento una cosa sola con lei” ha sottolineato il 18enne belga. “Mi sentivo bene e sono riuscito a spingere fino alla fine della seconda manche, contando i giri che mancavano. Il duro lavoro alla fine ripaga!”

Foto: KTM Images