Nel 2019 si era trasferito nel Mondiale Superbike sperando di poter poi tornare in MotoGP, ma alla fine Alvaro Bautista è rimasto nel campionato delle derivate di serie. Un percorso che lo ha portato a vincere il titolo con la Ducati nel 2022 e che lo sta mettendo nella condizione di fare il bis nel 2023.

Anche se per lui non c’è ormai futuro nella top class del Motomondiale, la casa di Borgo Panigale gli darà l’occasione risalire su un prototipo. Presto proverà la Desmosedici GP in un test e si toglierà lo sfizio di guidare una moto che ha avuto una grande evoluzione rispetto a quando lui correva in MotoGP. È diventata campione del mondo ed è il riferimento della griglia.

Bautista wild card in MotoGP?

Mercoledì 31 maggio Bautista ha fatto visita al Reparto Racing della Brembo a Curno, vicino a Bergamo. In tale occasione ha concesso un’intervista a Sky Sport e ha parlato anche del test che farà con la Ducati MotoGP: “Non sarà prima della gara al Mugello. Comunque sarà qui in Italia, non so se al Mugello o a Misano. Stiamo ancora definendo. Wild card? Non ne abbiamo mai parlato. Faccio il prima il test, vedo quali sensazioni ho con la moto e poi vediamo”.

Alvaro non si sbilancia sull’eventualità di fare anche una gara in MotoGP, prima vuole semplicemente godersi la guida della Desmosedici: “Questo test è un premio per aver vinto il titolo l’anno scorso. La wild card è qualcosa di molto lontano, in ogni caso sarebbe al termine del campionato Superbike. Comunque non ne abbiamo parlato“.

Superbike, Alvaro concentrato su Misano

Prima di pensare a girare con la MotoGP, il pilota del team Aruba Racing Ducati è focalizzato sul round Superbike in arrivo a Misano Adriatico: “C’è tanta voglia di correre qua, è una casa Ducati e dobbiamo fare un weekend positivo. Gli avversari mi vogliono prendere, perché quest’anno abbiamo iniziato la stagione in maniera incredibile. Sarà dura. Il mio compagno di squadra Rinaldi è forte qui e nei test abbiamo visto che anche Razgatlioglu va fortissimo. Sarà un bellissimo weekend per lo spettacolo“.

Bautista è il leader della classifica con 69 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu. Proverà ad aumentare ulteriormente il gap rispetto al pilota Yamaha e agli altri avversari.

