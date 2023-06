Alex Marquez ha solo un anno di contratto con il team Gresini e dopo un inizio di stagione MotoGP strepitoso ha subito una battuta d’arresto a causa di una serie di incidenti. Con la Ducati Desmosedici GP a disposizione ha tutti i motivi per essere ottimista e mettersi alle spalle il difficile triennio con Honda. Nell’ultimo round a Le Mans ha chiuso senza punti, con un 15esimo posto nella Sprint e una caduta nella gara domenicale.

La ripartenza con la Ducati

Con la GP22 si sente a proprio agio e ci sono tutti i requisiti per rinnovare il contratto con la squadra di Nadia Gresini. “Non ho un contratto con la Ducati, quindi la situazione è un po’ diversa rispetto a quando ero in Honda. Ma in Ducati ascoltano tutti i piloti, non solo i ragazzi del team ufficiale. Sono aperti alle opinioni di tutti. Ascoltano, aiutano a risolvere i tuoi problemi e tu sei considerato e apprezzato. Mi piace davvero“, ha ammesso Alex Marquez a Speedweek.com. Una situazione professionale con riflessi positivi anche nella vita privata. “Quando ti svegli al mattino hai più energia. Almeno è così che ci si sente. Tutto è più facile. Non mi sono mai arreso nella situazione in cui mi trovavo. Ma è vero che è molto più facile lavorare sodo e migliorare quando sei in una buona situazione“.

Il pensiero di lasciare la MotoGP

La stagione MotoGP 2022 è stata particolarmente complicata per il due volte campione del mondo. Honda l’ha lasciato un po’ in disparte sull’evoluzione della moto, anche durante l’assenza prolungata di suo fratello Marc. Non riceveva aggiornamenti, i risultati erano quasi sempre fuori dalla top-10, il pensiero di gettare la spugna l’ha accarezzato. “Per qualche tempo non c’erano opzioni per me per continuare. Abbiamo parlato di cosa fare, ma ho detto: ‘Se non posso essere in MotoGP, lascio‘. Un anno di sicuro, dopo avrei visto cosa era possibile, magari un ruolo da collaudatore…“.

La musica è cambiata con il team Gresini, dove i suoi feedback vengono presi in considerazione dal grande vate Gigi Dall’Igna. In caso di prestazioni degne di nota gli vengono assicurati aggiornamenti anche a campionato in corso, la Ducati Desmosedici è la moto più competitiva della griglia. L’estate scorsa ha firmato con la squadra emiliana e in Honda è stato messo definitivamente a margine. “Quando ho avuto questa opportunità [di passare con Gresini], Marc ha detto: ‘Ora sicuramente non ti aiuteranno perché stai cambiando Casa, ma non mollare. Perché questo ti aiuterà il prossimo anno a salire su una moto migliore con la stessa energia’“.

