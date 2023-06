Dica 133 (mph): al TT 2023 volano Harrison, Dunlop e Hickman

Il TT 2023 sarà l’edizione dei record? Alla luce dei responsi della terza serata di prove all’Isola di Man, si va verso una risposta affermativa. Le migliorie (alcuni tratti riasfaltati) apportate lungo le 37 miglia più celebri del pianeta, contestualmente combinate alla forza ed allo stato di grazia dei migliori road racer, prospettano questo scenario da qui al Senior TT di sabato 10 giugno prossimo. Non è pertanto un caso trovare non uno, nemmeno due, bensì 3 piloti in grado di viaggiare a 133 miglia orarie di media nelle cronometrate di mercoledì 31 maggio. Dean Harrison, Michael Dunlop e Peter Hickman, con quest’ordine, hanno infranto il muro dei 214 km/h di media sul giro al Mountain Course, il tutto al culmine di una continua e progressiva caccia al primato.

AL TT 2023 SI VIAGGIA A 133 MPH DI MEDIA

Senza alcun dubbio quella di mercoledì è stata una delle giornate di prove più veloci di sempre all’Isola di Man. Vincitore del Senior TT 2019 e più accreditato rivale di Peter Hickman nella corsa alla vittoria tra le Superbike, Dean Harrison (DAO Racing Kawasaki) ha fatto registrare non uno, bensì due giri a 133 mph di media. Un primo passaggio in 16’59″089 (133,28 mph), un successivo dove ha tolto quasi 2 secondi, viaggiando in 16’57″51 a 133,514 mph di media con la Kawasaki Ninja ZX-10RR Superbike.

DUNLOP E HICKMAN AL TOP

Una gran serata per Deano, con la top-3 che presenta tre road racer a 133 mph in rappresentanza di 3 differenti case costruttrici. Con Hawk Honda, Michael Dunlop alla prima tornata a 132,90 mph ha fatto seguire una successiva in 133,367 mph, pagando nel raffronto cronometrico soltanto 1″1 ad Harrison. Tutto questo dopo 60 km di percorso, di un soffio davanti ad un Peter Hickman a sua volta velocissimo. Il detentore del record ha primeggiato in due distinte classi: in Superstock con la M 1000 RR di FHO Racing BMW con un mostruoso 133,284 mph, ma anche in Supersport con K2 Trooper Beer by PHR Triumph in 127,206 mph.

LA GRINTA DI MCGUINNESS AL TT 2023

Non fa nemmeno più notizia vedere a 51 anni compiuti John McGuinness (Honda Racing UK) superare le 130 mph, in buona compagnia della coppia Padgett’s Honda formata da Davey Todd e Conor Cummins più Jamie Coward (KTS Racing Honda). Quest’ultimo ha inoltre primeggiato nelle prove Supertwin con la Kawasaki 650 a 120,912 mph di media, seguito da Mike Browne e da Josh Brookes, al rientro al TT 2023 ed accordatosi all’ultimo momento per questa categoria con Dafabet Racing. Tra le bicilindriche 4 tempi si mette in mostra al debutto il nostro Francesco Curinga, ottavo mercoledì a 114,552 mph di media, con Stefano Bonetti concentratosi sulle prove tra Superbike e Supersport.