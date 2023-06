La passione per le auto di Aleix Espargaró non conosce limiti. All’inizio dell’anno ha svelato il suo regalo per l’Epifania, una Porsche 718 Cayman GT4 RS. Qualche giorno fa la Ferrari Portofino M, personalizzata nel colore di carrozzeria e non solo, che ha regalato a sua moglie. Stavolta al parco macchine del pilota MotoGP si aggiunge una Porsche 911 GT3 RS (992) di nuova generazione.

Un’altra Porsche per Aleix Espargaró

L’alfiere di Granollers ha caricato un video sui social in cui mostra l”unboxing’ della sua nuova supercar. Una Porsche di colore grigio artico con il pacchetto Weissach , come si evince dal cofano in carbonio e dalle ruote in magnesio forgiato dorate. All’interno spiccano le cinture e gli ulteriori elementi decorativi in ​​giallo. Un allestimento piuttosto radicale che fa salire anche il suo prezzo originale di 289.000 euro oltre i 350.000. Il nuovo ‘missile’ di Aleix Espargaró è una vettura paragonabile alla 911 GT3 da competizione, con una potenza di 525 CV. “Benvenuta 992 GT3RS. Senza alcun dubbio, la migliore auto che abbia mai avuto“, ha scritto il pilota Aprilia su Instagram. “E probabilmente una delle auto più attese e desiderate di sempre!“.

La vettura in questione è un bolide ad alte prestazioni spinto da un motore a sei cilindri da 4,0 litri. Può accelerare da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi, raggiungendo una velocità massima di 312 km/h. Non solo potenza, ma anche aerodinamica al top: la grande ala posteriore, gli splitter anteriori e le grosse feritoie sui passaruota anteriori, sono realizzati in carbonio ultraleggero. Nell’abitacolo troviamo una coppia di sedili da corsa con guscio in carbonio e un rollar posteriore. Il Weissach Package migliora ulteriormente le performance della Porsche 911 GT3 RS . Tra le caratteristiche di questo prezioso pacchetto dinamico, vi sono le barre antirollio anteriori e posteriori ed un roll bar in fibra di carbonio.

Foto: MotoGP.com