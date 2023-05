Luca Vitali debutta nel Mondiale Superbike. A Misano sostituirà l’infortunato Oliver Konig su Kawasaki del team Orelac. Luca Vitali attualmente è terzo nel Campionato Italiano Superbike su Honda dietro a Michele Pirro e Lorenzo Zanetti. Questa convocazione è arrivata decisamente a sorpresa come racconta Luca Vitali a Corsedimoto.

“Martedì sera mi ha contattato Tommaso Noccioli, capo tecnico Orelac Racing Movisio, attraverso Instagram. Mi ha detto che c’era la possibilità di correre a Misano nel Mondiale. Serviva un pilota ad aveva pensato a me. Io ci ho pensato fino a mercoledì a pranzo ed ho deciso di provare. Non ho esperienza con quella moto. Con una Kawasaki in passato ho corso ma era la moto vecchia, questa non l’ho mai provata. E’ tutto nuovo. Non so cosa aspettarmi. Sarà difficile pensare di fare grandi risultati ma la vivo come un’esperienza. Dopo tutti questi anni che corro nel CIV, che lotto, mi merito un’opportunità. Cercherò di fare il meglio possibile e divertirmi. Ringrazio Improve, il mio team del CIV, che mi ha consentito di partecipare a questo round e di vivere questa esperienza nuova. Sarà un bel week-end di sole, di moto e vediamo cosa riusciremo a fare”

