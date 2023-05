CIV Superbike, Luca Vitali “Stiamo continuando a fare miracoli”

Luca Vitali, assieme a Michele Pirro, è una delle poche certezze assolute della Superbike tricolore. Passano gli anni, cambino moto, gomme, avversari ma il pilota romagnolo è sempre protagonista. Attualmente è terzo in classifica generale con un quarto posto ed un secondo all’attivo.

“E’ stato un ottimo inizio di campionato – racconta Luca Vitali a Corsedimoto – E’ andato tutto bene, al di sopra delle aspettative: dal ritmo che abbiamo trovato, al tempo fatto in qualifica in 1.35.623 che è stato incredibile ed assolutamente inaspettato. L’unico neo di tutto il week-end è stato il sorpasso all’ultima curva subito sabato da Simone Saltarelli. In ogni caso tra tutti i piloti che sono davanti solo io e Lorenzo Zanetti abbiamo dimostrato di poter essere veloci in tutte le condizioni. Poi è chiaro che sabato chi aveva messo un assetto da bagnato non poteva fare diversamente. Sono molto contento di gara-2 perché a livello di moto avevo i mezzi per provare a giocarmela con Michele Pirro. Sempre al limite ma il problema è che avevo problemi fisici al braccio infortunato, mi si è inchiodato ed è stato un calvario arrivare a fine gara”.

Che problemi fisici hai?

“Ho un edema osseo alla spalla destra e quando faccio certi movimenti mi da molto fastidio. Non mi permette di allenarmi come dovrei. A livello di spalle sono debole, questa moto va guidata fisicamente. In gara-2 ed ho finito completamente l’avambraccio destro quindi ho lasciato andare Michele Pirro. So comunque che anche altri hanno avuto problemi di braccia quindi le condizioni della pista, probabilmente, lo hanno accentuato”.

La classifica ti sorride.

“Sono terzo per un punto e guardando la classifica del CIV Superbike siamo già messi molto bene. Aprilia a Misano ha fatto un disastro nonostante sia la moto migliore del campionato com’era già l’anno scorso. Noi con la Honda stiamo continuando a fare dei miracoli a livello di squadra perché con una moto che non è per niente facile ce la giochiamo. Sicuramente con la griglia piena non saremmo stati lì davanti però non bisogna sbagliare in gara e noi abbiamo fatto il nostro”.

Tra dieci giorni si corre al Mugello.

“Al Mugello di solito vado forte ma non so cosa aspettarmi. Spero di arrivare più a posto fisicamente e se riusciamo ad essere ancora competitivi come siamo stati a Misano possiamo fare bene”.