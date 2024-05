Si riparte dal pilota determinato a dimenticare l’erroraccio di Jerez. David Alonso scatta al meglio in questo primo turno Moto3 a Le Mans, prendendo le misure per le due sessioni determinanti che seguiranno e anzi, riscrivendo già il record assoluto del tracciato! Filippo Farioli, sfruttando la scia del pilota Aspar, chiude con una buona seconda posizione, pur prendendosi quasi 8 decimi dallo scatenato ragazzino colombiano, mentre Scott Ogden 3° è l’ultimo pilota a chiudere a meno di un secondo di distacco. Ecco com’è andata la sessione inaugurale sul Circuito Bugatti.

MotoGP Le Mans, tutti gli orari del GP Francia

Moto3 Prove Libere

Idonei per competere sia Rueda, rimessosi da un’infezione intestinale, sia il leader Moto3 Holgado, che ha disputato il GP a Jerez con due ossa fratturate nel piede destro, scoprendolo solo dopo! Il 7° posto di due settimane fa vale quindi tantissimo… A caccia del riscatto invece Alonso, che ha buttato al vento una possibile vittoria con una scivolata iniziale sulla pista andalusa… Proprio lui è chiaramente uno dei piloti che si fanno vedere fin da subito, finché non prende il comando della classifica nella seconda metà della sessione. Il primo incidentato del weekend è Matteo Bertelle, scivolato alla curva 3, ma non è l’unica notizia che lo riguarda. Il pilota Snipers infatti è stato squalificato per il GP Portimao per benzina irregolare! Un 12° posto perduto in un inizio di stagione difficile per il giovane veneto… In seguito registriamo anche la scivolata di Piqueras alla curva 11, come per l’italiano senza conseguenze. Per finire, proprio nei minuti conclusivi registriamo due cadute distinte di Ortola e Buasri, entrambi giù alla curva 14.

La classifica

Foto: motogp.com