MotoGP, Marc Marquez: per Ducati è pronto a lasciare Red Bull

Dopo il secondo posto a Jerez Marc Marquez attende la prima vittoria con la Ducati per spianare il suo futuro. La Casa di Borgo Panigale non vuole perdere il fuoriclasse di Cervera e pensa di promuoverlo nella squadra ufficiale per la stagione MotoGP 2025. Una vittoria a Le Mans, in Catalunya o al Mugello potrebbe sancirne definitivamente la consacrazione, a scapito di Jorge Martin che negli ultimi due anni sta dimostrando grandi numeri e un talento da vendere.

Marquez dopo Jerez…

Il podio di Jerez ha avuto un sapore speciale per il pilota Gresini. “È vero che non è stata una vittoria, ma era la Spagna, venivamo da un periodo molto difficile. Quel faccia a faccia con il vincitore è stato meraviglioso. Era da molto tempo che non mi sentivo così veloce. È un piccolo passo in avanti, è un piacere lottare con Martin e Pecco, che hanno lottato per il titolo l’anno scorso“.

Nel prossimo round MotoGP a Le Mans l’obiettivo è ripetersi, su un tracciato stop&go la Desmosedici è una moto che si adatta bene. Una vittoria potrebbe significare tanto per il presente e per il futuro. Il test di Jerez è servito a comprendere meglio certi meccanismi, quindi in terra francese Marc Marquez potrebbe arrivare con una marcia in più. “Abbiamo imparato tante cose, devo capire come avvicinarmi a loro due“. Non cerca nessun alibi, non può certo esserlo la GP23 che rispetto alla GP24 ha ben poco da invidiare. “Se ci sono differenze sono piccole, se li seguo riesco a stare con loro… Corro con quello che ho e mi adatto“.

Il futuro di Marc

Nella conferenza stampa che anticipa il Gran Premio di Le Mans, Marc Marquez lascia anche qualche spunto sulle trattative di mercato. Nel paddock della MotoGP c’è un grande brulichio di manager e agenti, non è un mistero che l’otto volte iridato voglia la Ducati factory. Avrebbe persino detto ‘no’ a Pramac… “Sono nuovo in Ducati, sono arrivato in una situazione complicata e piano piano mi sento meglio. Se continuo a lavorare così, nel 2025 mi porrò l’obiettivo di lottare per il titolo. Se vuoi farlo, devi avere il materiale migliore. Se ne avrò l’opportunità deciderò cosa è meglio… L’anno scorso ho fatto un cambiamento, con una strategia e un piano definito in testa. Se continuo ad essere competitivo, avrò più opzioni“.

Passare nel team Ducati ufficiale significherebbe rinunciare anche al suo sponsor personale Red Bull (che ha pagato buona parte dell’ingaggio in Gresini), in quanto entrerebbe in contrasto con Monster. Per Marc Marquez non sarebbe un problema, tutto pur di poter tornare a sognare il titolo MotoGP. “Nella vita, a volte, devi prendere decisioni che non vuoi, ma siamo tutti qui, sponsor, marchio, fabbrica… per vincere. E per vincere devi cercare il meglio in ogni momento. Logicamente prima di prendere una decisione prendo in considerazione tutto, non solo una cosa o un’altra. Tu pesi la bilancia e vedi come va… Logicamente nessuno è di ghiaccio e tutto pesa. Ma l’obiettivo principale qui, e quello che pesa di più, è il guadagno“.

Foto: Sky Sport MotoGP