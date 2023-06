Mirko Gennai “Sono in testa al WorldSSP300 ma devo restarci”

Mirko Gennai è in testa al Mondiale Supersport 300 ma resta saldamente con i piedi per terra. Il ventenne toscano conosce bene questa categoria: è alla sua quarta stagione. Sa che il campionato è equilibratissimo, ricco d’insidie, ed un punto di vantaggio sul ceco Petr Svoboda è una quisquilia. Mirko Gennai comunque nelle prime gare stagionali è apparso brillante e concreto in sella alla Yamaha del team BRCorse. Ha conquistato un terzo posto ed una vittoria a Barcellona, un secondo posto a Misano più altri buoni piazzamenti. In Supersport 300 è fondamentale la costanza e lui la sta avendo.

“Il mio obbiettivo non è essere primo in classifica ora ma finire il campionato in questa posizione – dice Mirko Gennai a Corsedimoto – La mia concentrazione è rivolta al futuro, mi focalizzo già sulle prossime gare. Ora non penso tanto al primato, non provo emozioni particolari in questo momento anche se sicuramente è uno spettacolo essere in testa al Mondiale: non c’ero mai stato. Per me è un po’ un sogno ma è ancora tutto da realizzare”.

La Supersport 300 salterà come da programmi Donington ed il prossimo round si correrà dal 14 al 16 luglio ad Imola. Come ti trovi lì?

“Le prossime piste in generale mi piacciono tutte e mi trovo bene in tutte. Imola sarà un po’ una scoperta essendoci stato solo 2 volte con la PreMoto3. Quella può essere un punto interrogativo ma sono sicuro che andremo forti pure lì come abbiamo fatto sugli altri circuiti”.

Foto: WorldSBK