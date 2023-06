MotoGP, Luca Marini: “Valentino Rossi non ha potuto aiutarmi”

Il pilota del team Mooney VR46 di Valentino Rossi, Luca Marini, conferma di essere in crescendo anche nel weekend di MotoGP al Mugello. Nonostante l’infortunio alla mano destra che non gli ha dato molta tregua, ha guadagnato con le unghie un 4° posto finale, giocandosela alla pari per il podio. Risalito in prima fila in griglia di partenza, perché Alex Marquez ha dovuto scontare una penalità, ha lottato prima contro i fratelli Marquez, poi caduti entrambi, e nella seconda parte di gara contro Johann Zarco.

Marini sfiora il podio al Mugello

Un piccolo capolavoro di umiltà e velocità quello di Luca Marini, fulmineo sul giro secco e costante sul passo gara. “È stata davvero una bella gara. Non mi aspettavo di riuscire a tenere questo ritmo“, ha ammesso il 25enne pilota del team di Tavullia. “Partire dalla prima fila ha sicuramente aiutato, soprattutto quando non sei al 100%. Ho fatto un giro incredibile in qualifica, devo molto a questo risultato“. Peccato per il problema alla mano, senza il quale avrebbe potuto osare maggiormente in alcuni punti del circuito toscano. “Ho dovuto frenare un po’ prima in scia alla curva San Donato, anche all’uscita della Biondetti 2. Avevo meno forza e ho dovuto rallentare”.

Il sogno rimandato

Per 23 lunghi giri ha accarezzato il sogno di salire sul podio nel Gran Premio d’Italia, ma Johann Zarco ha avuto la meglio, forte anche di una Ducati factory e della sua grande capacità di gestire le gomme usate come pochi altri. L’obiettivo podio al Mugello è rimandato al prossimo anno, con il pubblico tricolore che ha dimostrato la sua calorosa presenza dopo il flop del 2022. “Finalmente abbiamo rivisto un Circuito del Mugello quasi pieno, quasi come nei momenti migliori. È fantastico per noi piloti. Soprattutto ho visto tanti giovani ed è sempre fantastico quando puoi dare loro uno spettacolo e renderli felici così che passino una bella domenica, come facciamo noi grazie a loro. È un po’ più colorato quando gli spalti sono pieni“.

Valentino Rossi ai box

Ai box del team VR46 era presente Valentino Rossi che al Mugello conta sette vittorie consecutive dal 2002 al 2008. I suoi consigli si sono rivelati sicuramente utili per centrare questo risultato comunque importante. “Il mio punto debole è stata l’ultima curva. Pecco è stato magico nell’ultima curva questo fine settimana, aveva quel qualcosa in più che nessun altro ha trovato – ha aggiunto Luca Marini -. Ho chiesto consiglio a Vale, ma lui mi ha detto: ‘Non preoccuparti, non ho trovato il modo migliore per affrontare quell’ultima curva in 20 anni. Non posso aiutarti.’ Ci siamo seduti, abbiamo esaminato i dati e alcuni video, ma non siamo ancora riusciti a trovare una soluzione. Ho sempre perso uno o due decimi all’uscita dell’ultima curva”.

Foto MotoGP.com