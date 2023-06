Antonio Giovinazzi, rinascita da eroe Ferrari alla 24 Ore Le Mans

Antonio Giovinazzi è entrato nella storia. “Vincere la 24 Ore di Le Mans con i colori della Ferrari è l’emozione che difficilmente riesco a descrivere con le parole. E’ un momento che mi porterò dentro per sempre” ha scritto il pilota pugliese su Instagram dopo essersi asciugato le lacrime. Antonio sapeva che prima o poi avrebbe fatto qualcosa di grande così come tutti i ragazzi dell’Antonio Giovinazzi Official Fan Club, gli amici di sempre che lo sostengono fin dai tempi della GP2 e hanno seguito la 24Ore tutti assieme a Martina Franca. A trionfare assieme a Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi un quarantenne piemontese con all’attivo tre titoli mondiali endurance e James Calado, pilota britannico anch’esso con 3 titoli iridati in bacheca. La Ferrari ha vinto a Le Mans dopo 50 anni di assenza ed è già storia.

Antonio Giovinazzi, dagli esordi ad oggi

Antonio Giovinazzi è l’ultimo pilota italiano che ha calcato le scene della Formula1 partecipando a 62 gran premi. Non era il classico figlio di papà, tutt’altro. La sua storia è un concentrato di passione. Nato e cresciuto a Martina Franca, in provincia di Taranto, ha iniziato gareggiare da bambino ed ha subito collezionato grandi successi con i kart. Ha poi brillato in Formula 3 diventando vice campione europeo e quindi in GP2 vincendo numerose gare. Decisivo per la sua carriera l’incontro con Enrico Zanarini, storico manager bolognese che ha lanciato tanti piloti italiani e non. Grazie a lui è entrato nell’orbita Ferarri diventando anche il terzo pilota della Scuderia di Maranello in Formula1.

Antonio Giovininazzi si avvicinato all’Endurance nel 2016 e due anni dopo ha partecipato alla 24 Ore di Le Mans con le GT proprio su una Ferrari. Dal 2019 al 2021 ha corso dunque Formula1 con una Sauber poi Alfa Romeo che non è mai stata davvero performante. Nel 2022 ha corso senza fortuna in Formula E ma intanto stava prendendo vita il progetto Ferrari 499P e domenica scorsa a Le Mans il successo più grande, più bello della sua carriera.

“Per me e Alessandro Pier Guidi è una sensazione ancora più speciale – ha detto Antonio Giovinazzi dopo la gara – Abbiamo guidato questa vettura per la prima volta lo scorso luglio, quindi aver raggiunto questo risultato, pole e vittoria, dopo poco meno di un anno, è senza dubbio fantastico. Non era affatto scontato che ce l’avremmo fatta, ma tutta la squadra e i miei compagni hanno fatto un ottimo lavoro, ed eccoci qui oggi. Grazie alla Ferrari, che ha reso possibile tutto questo. Siamo tornati a vincere dopo 50 anni e dobbiamo essere molto orgogliosi”.

Foto Ferrari.com