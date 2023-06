Moto2 Sachsenring: Pedro Acosta marcia trionfale, Arbolino 2°

Pedro Acosta inarrestabile anche al Sachsenring. Il pilota KTM Ajo risponde prontamente al tentativo iniziale di Tony Arbolino, prendendo poi il largo ed assicurandosi un’altra vittoria senza rivali. Il leader Moto2 limita i danni e taglia il traguardo in seconda posizione, contendendo un Jake Dixon scatenato ma infine 3°. Alla fine è un’altra dimostrazione della direzione precisa che ha già preso il Mondiale Moto2 2023: Acosta contro Arbolino, con il primo sta cercando di ricucire il distacco dal secondo dopo lo zero a Le Mans. Prima la vittoria in casa del pilota lombardo, adesso un’altra marcia trionfale, con il divario tra i due che si riduce, ma non troppo: ci sono sempre 15 punti di distacco. La cronaca del GP di Germania.

Moto2 Gara, l’inizio

Acosta contro Arbolino, tutto pronto per un nuovo capitolo del duello mondiale tra i due ragazzi. Alla prima curva passa davanti l’italiano, col rivale incollato e che risponde poco dopo, mentre si chiude proprio alla prima curva il GP di Binder (“spinto” da Alcoba) e Bendsneyder (senza colpa, ma nel posto sbagliato e colpito da Binder). Jeremy Alcoba riceverà poco dopo una Long Lap Penalty per guida irresponsabile, mentre Bendsneyder verrà portato al Centro Medico per controlli. Finale amaro anche per il pilota di casa Tulovic, protagonista di un incidente dopo pochi giri, completando il doppio zero di casa per Intact GP. Si conferma ancora il periodo difficile di Canet, che chiude prematuramente con una scivolata alla curva 13…

Pedro Acosta, la fuga

In breve tempo i due protagonisti del 2023 iniziano a scappare. Anche se non come ci si aspettava: Arbolino infatti, dopo l’attacco iniziale, subisce il controsorpasso e soprattutto non riesce a tenere il passo di Acosta, che letteralmente vola via! Saluta prematuramente anche il rookie Izan Guevara, in seguito Lorenzo Dalla Porta è costretto al ritiro per guai alla sua moto. Posizioni ormai congelate? Non esattamente: Vietti, risalito al via, perde qualche posizione, mentre Chantra riesce a risalire fino alla 4^ posizione. Ma soprattutto c’è un Jake Dixon in rimonta a passo di marcia e sempre più minaccioso su Tony Arbolino provvisoriamente 2°. La curva 13 rappresenta la prematura fine della corsa anche per Roberts, mentre abbiamo un finale frizzante per il duello Arbolino-Dixon. Ma il leader Moto2 resiste e taglia il traguardo in seconda posizione, contendendo così anche la rimonta mondiale di Acosta.

Acosta in trionfo, la classifica

Moto2 generale

Foto: Red Bull KTM Ajo