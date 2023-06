Corsi e Mercandelli, la stretta di mano che mette tutti a tacere

Tanto rumore per nulla. Il quarto round del CIV Supersport NG è stato caratterizzato dalle polemiche per l’incidente tra Simone Corsi e Roberto Mercandelli all’ultimo giro della gara del sabato. Domenica però i due piloti si sono chiariti e stretti la mano, da veri professionisti quali sono. Simone Corsi ha conquistato il terzo posto il gara-1 ed il secondo in gara-2 dietro a Mercandelli ed è balzato in testa alla classifica generale.

“E’ stato un week-end positivo – racconta Simone Corsi a Corsedimoto – Il nostro obbiettivo era lasciare Vallelunga da leader del campionato e ci siamo riusciti. Sono state due belle gare. Sabato è stata una gran bagarre con tanti sorpassi poi c’è stato un episodio all’ultimo giro tra me e Roberto Mercandelli. Si sa che a Vallelunga il tornantino è l’ultimo punto in cui può essere possibile sferrare un attacco. Ho visto un varco, ci ho provato e ci siamo toccati. La direzione gara ha ritenuto che fossi un po’ al limite, mi ha dato 5 secondi di penalità quindi ho terminato la gara al terzo posto”.

Quell’episodio fa fatto un po’ discutere.

“Ci sono state un po’ di polemiche, amplificate anche da alcuni sui social, ma ci siamo chiariti. In gara-2 Mercandelli era molto veloce e aveva qualcosina in più. Ho preferito non rischiare e portare a casa 20 punti visto che quelli dietro erano distaccati. Io e Roberto ci siamo stretti la mano ed è finito tutto lì. Ringrazio il team AltoGo che ha fatto un buon lavoro anche a Vallelunga”.

Ora parteciperai come wild-card alla gara del Mondiale Supersport ad Imola?

“No, correranno altri piloti. Noi non faremo la wild-card ad Imola ma torneremo in pista fine luglio per la notturna a Misano. Ora ci aspetta un pò di relax poi ci prepareremo per il quarto round del CIV”.