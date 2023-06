Alvaro Bautista, test con la Ducati MotoGP: le prime foto da Misano

L’attesa sta per finire. Alvaro Bautista è già Misano per la due giorni di test con la Desmosedici GP23, in programma martedi 20 e mercoledi 21 giugno. Il primo giorno si concentrerà sull’ergonomia ed è previsto che utilizzerà solo tre ore. Nel secondo aumenterà il ritmo. E’ un regalo che la Ducati gli ha concesso per aver conquistato il titolo mondiale Superbike lo scorso anno.

Superbike, Bautista non vede l’ora di correre con la Desmosedici GP

Il pilota spagnolo si approccia a questo test con grande entusiasmo e curiosità. Nei suoi ultimi anni in MotoGP, il 2017 e il 2018, aveva corso con il prototipo bolognese e da allora è cambiato molto. Vuole verificare in prima persona come si sia evoluta la moto che è arrivata ad essere il riferimento della top class del Motomondiale.

Come ha detto in più occasioni, il suo intento è semplicemente quello di divertirsi e di godersi la guida della Desmosedici GP. Non vuole concentrarsi sui tempi, anche perché non c’è nulla in ballo. Vero che si ipotizza che possa disputare una gara da wild card al termine della stagione Superbike, però non è qualcosa di prioritario.

Bautista non spingerà al massimo, non ha obiettivi particolari per questo test a Misano. Vuole capire com’è una MotoGP di oggi e gustarsi il regalo fatto da Ducati. La sua priorità è il Mondiale SBK, dove si è messo in un’ottima condizione per conquistare il suo secondo titolo.

In attesa di vederlo in azione alla guida della Desmosedici GP, dal Misano World Circuit Marco Simoncelli arrivano delle foto di Alvaro in posa con la moto nel box. Da notare la livrea Aruba che già sfoggia in Superbike.

4 Immagini