Gran Premio di Germania 2023 da dimenticare per Aleix Espargarò e Aprilia. Nono posto in sprint race e poi sedicesimo nella gara lunga, nella quale il pilota catalano ha utilizzato una gomma morbida posteriore che non poteva funzionare. Pessimo anche il weekend di Maverick Vinales, che si è ritirato in entrambe le manche al Sachsenring.

MotoGP, Espargarò deluso dopo il Sachsenring

Il team di Noale continua a raccogliere risultati al di sotto delle aspettative in questo campionato MotoGP 2023. L’obiettivo era lottare con Ducati per il titolo, invece la distanza in classifica è già molto ampia dopo sette gran premi. Espargarò è a 105 punti da Pecco Bagnaia, mentre Vinales a 107.

Aleix è molto amareggiato per come è andata la gara in Sassonia e ha sottolineato quanto la Ducati sia superiore quest’anno: “Con la gomma media potevo essere nono-decimo in gara, ma abbiamo deciso di usare la soft ed è stato un errore. Abbiamo rischiato perché per battere la Ducati bisogna provare a fare qualcosa di diverso. La moto 2023 mi piace e va un po’ meglio dell’anno scorso, ma non è molto diversa. I nostri rivali sono migliorati di più. Siamo lontani dai nostri obiettivi, nessuna Aprilia riesce ad essere dove speravamo. Non abbiamo la velocità della Ducati, che ha fatto un lavoro fenomenale e ha dei bravissimi piloti“.

Aleix spiega perché Ducati è più competitiva

Il pilota catalano è rimasto impressionato dal fatto di aver visto otto Desmosedici nelle prime nove posizioni al traguardo della gara al Sachsenring. Si è fatto un’idea di come gli avversari riescano ad essere più veloci: “Frenano molto meglio di noi e poi sono capaci di mettere a terra molta più potenza. Ottimizzano la potenza del motore e non consumano la gomma come in passato. Non credo abbiano tanta più potenza degli altri, ma sanno metterne a terra più di tutti“.

Espargarò sa cosa manca alla sua Aprilia RS-GP, però colmare il gap è complicato. Adesso arriva la gara di Assen e proverà a dare il massimo, sperando che dopo la pausa estiva la casa di Noale porti qualche aggiornamento utile per migliorare la situazione.

Foto: Aprilia Racing