Un GP disastroso per le Aprilia ufficiali. Peggio di tutti però è andata a Maverick Vinales, che ha portato a casa il suo primo doppio zero in questa stagione 2023. Nella Sprint del sabato è caduto, nella gara lunga invece la sua RS-GP è andata in fumo, costringendolo al ritiro. Un guasto al motore, come confermato dallo stesso spagnolo, ma le difficoltà erano iniziate già venerdì. Non è davvero la partenza sperata, ma è la prima volta che Vinales chiude un GP senza nemmeno un punto. In precedenza almeno in una gara, Sprint o della domenica, aveva sempre accumulato qualcosa…

Vinales, doppio zero

“C’era un problema al motore, ma ce ne siamo accorti solo quando si è rotto” ha dichiarato Maverick Vinales senza mezzi termini, come riportano i colleghi di Motosan. Purtroppo la sua gara lunga è durata appena 9 giri (su 30) prima di vedere la fumata bianca al posteriore della RS-GP. Vinales non ha potuto fare altro che spostarsi a bordo pista ed alzare la mano per avvisare i colleghi del problema, prima di ritirarsi. Per l’alfiere Aprilia è stato essenzialmente un problema di analisi. “Non è stata sfortuna. Gli ingegneri ed io abbiamo lottato per tutto il fine settimana” ha aggiunto Vinales. “Non abbiamo analizzato bene, dobbiamo essere più attenti.” Da aggiungere anche che parliamo di un feeling decisamente non ottimale che Vinales aveva riportato non solo fin dal venerdì di prove, ma anche nel corso del GP precedente al Mugello, stravolgendo le buone sensazioni di Le Mans.

“Passo avanti in partenza”

L’anno scorso invece sia in Italia che in Germania la situazione era stata nettamente diversa. Per questo Vinales non si spiega completamente questo cambio e chiaramente il doppio zero portato a casa al Sachsenring è piuttosto amaro. Anche se vuole comunque guardare il lato positivo del fine settimana tedesco. “Abbiamo fatto un bel passo avanti nelle partenze” ha sottolineato l’alfiere Aprilia. “Sono sempre riuscito a guadagnare posizioni. Avevo il dubbio di aver sbagliato io o che fosse un problema della moto. Ho visto che non ero io che partivo male, sono contento.” Si riparte da qui per il prossimo round ad Assen. Maverick Vinales è intenzionato una volta di più a dare una svolta in un inizio di stagione sottotono. Spicca ancora il podio a Portimao, ma per ora non s’è più ripetuto.

Foto: motogp.com