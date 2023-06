Max Verstappen vince anche il Gran Premio del Canada 2023. Il campione in carica della F1 è partito dalla pole position ed è arrivato primo anche al traguardo della gara. Successo numero 41, ha raggiunto il leggendario Ayrton Senna. Un traguardo che qualche anno fa poteva solo sognare e che oggi è diventato realtà.

F1 Montreal, Alonso e Hamilton sul podio: Ferrari cresce

Sul podio di Montreal vanno anche l’Aston Martin di Fernando Alonso e la Mercedes di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo di F1 era arrivato fino a 1″3 dallo spagnolo, però poi non ne ha avuto per completare la rimonta e si è limitato a gestire negli ultimi giri.

Le Ferrari sono quarta con Charles Leclerc e quinta con Carlos Sainz. Prestazione incoraggiante delle due SF-23, con un primo stint con gomme medie molto lungo e un buon ritmo anche con le dure. Già nelle libere si era visto un risveglio della scuderia di Maranello. Qualche miglioramento sembra esserci stato, però bisogna attendere le prossime gare per le conferme. Certamente Leclerc e Sainz sono stati penalizzati dal fatto di essere partiti indietro in griglia: rispettivamente decimo e undicesimo.

Perez e Russell deludono

Sesto Sergio Perez con l’altra Red Bull, il messicano sottotono oggi in Canada dopo una partenza dalla dodicesima casella. Bravissimo Alexander Albon, che porta la Williams in settima posizione. Dietro di lui Esteban Ocon su Alpine, Lance Stroll su Aston Martin e Valtteri Bottas su Alfa Romeo. Lando Norris era arrivato nono al traguardo, ma per una penalità da 5 secondi è scalato fuori dalla top 10.

Ritiro deludente per George Russell, che al 55° giro stato chiamato al box. Al 12° un suo incidente aveva provocato l’uscita della Safety Car e, anche se la Mercedes era riuscita a rimetterlo in pista, la sua macchina non era al meglio. Certamente ha buttato via diversi punti oggi a Montreal.

F1 GP Canada 2023, risultati Gara: ordine di arrivo e classifica finale a Montreal

1 Max Verstappen Red Bull Racing Leader 2 pit stop

2 Fernando Alonso Aston Martin +9.570 2

3 Lewis Hamilton Mercedes +14.168 2

4 Charles Leclerc Ferrari +18.648 1

5 Carlos Sainz Ferrari +21.540 1

6 Sergio Perez Red Bull Racing +51.028 2

7 Alexander Albon Williams +60.813 1

8 Esteban Ocon Alpine +61.692 2

9 Lance Stroll Aston Martin +64.402 2

10 Valtteri Bottas Alfa Romeo +64.432 1

11 Oscar Piastri McLaren +65.101 2

12 Pierre Gasly Alpine +65.249 2

13 Lando Norris McLaren +68.363 2

14 Yuki Tsunoda AlphaTauri +73.423 2

15 Nico Hulkenberg Haas F1 Team 1 L 2

16 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1 L 2

17 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1 L 2

18 Nyck De Vries AlphaTauri 1 L 2

Foto: Formula1.com