MotoGP Sachsenring: Jorge Martin, trionfo al fotofinish su Bagnaia!

Il Sachsenring si tinge completamente di rosso quest’anno. Un dominio assoluto firmato Ducati, con Jorge Martin e Francesco Bagnaia protagonisti di una lotta serratissima per la vittoria. Fino al grosso rischio con leggero contatto verso la fine del penultimo giro: nessuna conseguenza, Bagnaia perde contatto ma torna subito sotto. Non basta, Jorge Martin vuole la vittoria e se la prende per 64 millesimi! Johann Zarco completa il podio, ne segno del colore predominante del fine settimana tedesco. La cronaca del Gran Premio appena concluso.

Sachsenring senza Marquez

La notizia è arrivata appena conclusa la corsa della Moto2. Dopo l’ultimo forte incidente nel warm up, il quinto del fine settimana, Marc Marquez ha scelto di non disputare il GP di Germania (i dettagli). Honda quindi con il solo Nakagami per questo appuntamento, parte di un’altra stagione difficilissima… Si va verso il GP e la scelta per le gomme è quasi unanime. Solo due fanno scelte diverse: Aleix Espargaro e Fabio Quartararo hanno optato per dura-morbida, il resto della griglia è invece pronto al via con l’abbinamento dura-media.

Fumata bianca

Miller ci riprova: riesce a scattare di nuovo al meglio, ma soprattutto a passare le prime curve da leader della corsa! Ecco però l’imprevisto, uno scossone importante alla curva 11, e ben tre Ducati in agguato lo beffano. Bagnaia, Martin e Marini ora comandano la corsa sul duo KTM, ma il pilota Pramac non sta a lungo a guardare. In breve tempo ha la meglio sul campione in carica, con il chiarissimo obiettivo di ripetere quanto fatto nella Sprint. Anche se stavolta non riesce la fuga solitaria: scappano in due, riservandosi il duello per la vittoria di questo GP… Binder intanto sta tenendo in 4^ posizione, poi 3° quando ha la meglio su Marini, mentre Miller inizia presto a cedere terreno. Il peggio però si vede più indietro con Vinales: dopo la caduta di ieri, stavolta ecco la fumata bianca dal posteriore della sua Aprilia!

Martin vs Bagnaia

Le due rosse sono scappare, Binder invece deve guardarsi le spalle: c’è un Johann Zarco a caccia del terzo posto. Purtroppo gli facilita il compito, le ambizioni da podio di KTM finiscono con una caduta alla curva 7! Ora sì che è tutto Ducati in top 9, con l’unica eccezione di Miller. Posizioni consolidate? Assolutamente no, Bagnaia non ci sta a chiudere 2° e sferra l’attacco, ma Martin risponde presto. Un testa a testa serratissimo che si infiamma soprattutto ad una decina di giri dalla fine e continua fino alla bandiera a scacchi. All’inizio del penultimo giro ecco i brividi per un contatto tra i due, senza conseguenze: Bagnaia perde terreno, si rilancia e torna sotto, tentando di avere la meglio su un Martin che non molla niente. Finisce così, dopo la Sprint ecco il successo per il pilota Pramac! Johann Zarco rischia grosso nell’ultimo giro ma non permette il recupero al duo VR46, chiudendo 3°.

La classifica

MotoGP generale

Foto: motogp.com