Marc Marquez non disputerà la gara lunga del Gran Premio di Germania. La scelta è arrivata dallo stesso pilota Honda dopo il 5° incidente di stamattina durante il warm up. L’Ala Dorata che quindi viene privata anche di Marquez e si ritrova con il solo Takaaki Nakagami al via in questa gara domenicale al Sachsenring. Il “Re del Ring” abdica ufficialmente di nuovo: l’anno scorso non c’era perché infortunato, ancora una volta la griglia MotoGP scatta senza il suo maggiore protagonista a livello di vittorie e titoli ottenuti nell’ultimo decennio.

Marc Marquez, la nota Honda

È un annuncio piuttosto breve quello che arriva alla fine della corsa Moto2. Ma già lo stesso #93 aveva messo le mani avanti in mattinata: non solo la piccola frattura rilevata all’indice sinistro, in generale lo stesso Marquez aveva espresso forti dubbi. Infatti a DAZN España aveva ammesso che la situazione era da monitorare e che una decisione definitiva sarebbe arrivata solo nelle ore successive al warm up. Ora sappiamo: “Marc Marquez ha scelto di non disputare il GP di Germania in seguito alla caduta alla curva 7 nel corso del warm up.” Così Honda ha annunciato ufficialmente lo stop prematuro del suo pilota di riferimento per la corsa odierna. Si aggiunge poi il laconico commento a motogp.com dello stesso Marquez: “Non mi sento in grado di correre.” Il botto di stamattina ha lasciato il segno…

Chi sarà il nuovo vincitore?

Come detto, Marc Marquez è stato l’assoluto dominatore del Sachsenring negli ultimi 11 anni (tolti i GP 2020, non disputato, e 2022, in cui era fuori causa per infortunio). Il tracciato tedesco quindi avrà un altro campione e tutto verte nella direzione di Ducati. Ormai la casa di Borgo Panigale, con le sue tante frecce veloci, sta sbaragliando la concorrenza. Forse solo KTM può impedire un nuovo successo rosso, almeno basandoci sulla Sprint di ieri. Honda invece non vince più nemmeno su uno dei circuiti talismano di Marc Marquez, anzi si presenta addirittura con un pilota su 4. Joan Mir ed Alex Rins infatti erano già fuori causa per differenti infortuni. È ormai un allarme continuo in un periodo difficile senza fine.

Foto: motogp.com