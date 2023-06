Il Mondiale Endurance parla sempre più italiano. Niccolò Canepa, 35 anni, è stato determinante nel trionfo Yamaha Yart nella 24 Ore di Spa Francochamps, secondo dei quattro appuntamenti della serie iridata. Il risultato non è mai stato in discussione, fin dalle qualifiche, quando Nick era stato il più veloce in pista contribuendo alla pole del suo equipaggio. Su un tracciato velocissimo, 180 km/h media sul giro, la YZF-R1 ufficiale è stata formidabile, così come i tre piloti che si sono alternati alla guida. Oltre a Canepa, infatti Yamaha Yart ha schierato i soliti Marvin Fritz e Karel Hanika: un terzetto di livello, che ha impresso alla corsa un ritmo insostenibile per tutti. Anche per i campioni in carica di Honda FCC TSR e per Suzuki Sert Yoshimura.

Persi per strada

I due team rivali hanno dato filo da torcere per metà gara, poi durante la notte la CBR-RR ha avuto qualche lieve contrattempo meccanico, mentre la GSX-R si è dovuta infilare nel box di primo mattino per il cedimento della pompa dell’acqua. Questo problema tecnico ha fatto perdere alla Suzuki il terzo gradino del podio, ereditato dalla BMW Motorrad. La formazione tedesca aveva avuto un avvio complicato, con Jeremy Guarnoni beffato dall’ingresso della safety car, con conseguente sosta obbligatoria in corsia box prima del rientro in pista, con un giro di ritardo. Ma poi la M 1000 RR ha viaggiato senza intoppi, dimostrando di trovarsi a meraviglia sui saliscendi delle Ardenne, dove l’anno scorso aveva centrato un clamoroso successo.

L’altra Italia

Al sospirato traguardo delle 24 ore non ha festeggiato solo Niccolò Canepa, ma anche un altro bel pezzo d’Italia. Christian Gamarino e Kevin Calia portano a casa l’ottavo posto assoluto di Kawasaki Team 33 Luit April Motos. Ma soprattutto hanno accarezzato a lungo il successo nella categoria Superstock, andato alla Honda National Moto, al termine di una battaglia pazzesca. I due equipaggi si sono sfidati a pari giri per tutta la seconda parte di gara, giocandosi la vittoria per una manciata di secondi, in coda ad una corsa durata quasi 3800 chilometri! Il podio della Stock ha abbracciato anche Honda No Limits, noni assoluti.

