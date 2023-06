MotoGP Sachsenring: Marc Marquez a terra anche nel warm up

Era uno dei suoi circuiti preferiti, ma questo weekend è un incubo per Marc Marquez. La quinta caduta del GP al Sachsenring è arrivata nel corso del warm up, un pauroso highside alla curva 7. L’alfiere Honda non sembra perfettamente a posto, anzi appariva un po’ frastornato dopo il volo ed i commissari inizialmente hanno dovuto sostenerlo… La classifica intanto mostra l’ennesimo dominio Ducati, che occupa le prime tre posizioni. Tutto lascia pensare ad una gara lunga nel segno della rossa, interrompendo ufficialmente il regno di Marquez dopo 11 anni…

Verso la gara lunga

Una notizia arrivata giusto stamattina è che Dani Pedrosa disputerà una seconda wild card in questo 2023. Dopo il super GP a Jerez, KTM ha ufficializzato la sua presenza a Misano (i dettagli).

IN AGGIORNAMENTO

La classifica

Foto: motogp.com