Non sembra esserci pace per Marc Marquez che cade anche nel warm-up MotoGP al Sachsenring. Incassa la quinta caduta del weekend, la dodicesima dall’inizio del campionato. Stamane la botta sembrava più seria, si è dovuto fermare qualche minuto, seduto a bordo pista accanto ai commissari, per vedere se migliorava. Ha fatto un gesto di OK con il pollice alzato, poi è andato al box Repsol Honda e infine nel motorhome. Un’immagine che non lascia presagire nulla di buono. nei rapporti tra HRC e il pluricampione di Cervera.

Problemi con la Honda RC-V

Marc Marquez aveva appena fatto due giri e stava affrontando il terzo quando è stato sbalzato dalla sua RC-V alla curva 7. Ha sbattuto violentemente con il collo e la testa sull’asfalto, si è rialzato zoppicante e stordito. Sul circuito amuleto del Sachsenring, dove fino a qualche anno fa racimolava vittorie su vittorie (ben 11!), i problemi con la Honda emergono in tutta la loro evidenza. Il weekend era già iniziato male dopo aver perso l’anteriore nella seconda sessione di libere, costringendolo a passare per il Q1. Sabato non è andata meglio, dove tra prove libere e qualifiche ha incassato tre cadute, situazione che gli ha fatto decidere di non rischiare più del dovuto nella MotoGP Sprint.

Lorenzo a difesa di Marquez

Jorge Lorenzo, che ha già patito i difetti della Honda nel suo ultimo anno da pilota del Motomondiale, capisce quanto stia soffrendo Marc in questa stagione. Il maiorchino difende a spada tratta l’ex compagno di box ai microfoni di Dazn. “Quella moto è un disastro, non è all’altezza“, come dimostrano anche gli infortuni di Alex Rins e Joan Mir. “È abbastanza triste vedere Marc a fine gara davanti a Fabio di Giannantonio… È una situazione in cui è praticamente impossibile essere sereni. Fisicamente sta bene, ma non si trova bene con la moto“.

Nonostante continui a professare fiducia nel costruttore dell’Ala l’atmosfera ai box è cambiata, così come l’approccio di Marquez. “L’anno scorso ci sono stati dei cambiamenti nel suo ambiente e vediamo un Marc diverso, fare legna da ardere da un albero caduto è opportunistico, si vede che è nervoso. I suoi gesti in pista e fuori lo dimostrano, ma è molto difficile, quasi impossibile, essere sereni avendo questa moto che non funziona e non è competitiva“. Nonostante tutto l’otto volte iridato ci proverà fino alla fine.

