Più volte Deniz Oncu era stato beffato dagli avversari sul finale di gara, a volte proprio sulla linea del traguardo. Stavolta ci pensa lui a giocare lo scherzetto ad Ayumu Sasaki, che non sbaglia nulla ma proprio all’ultima curva subisce il sorpasso! Oncu voleva la vittoria e, dopo tanti tentativi, se la prende di forza al Sachsenring. L’unico dei “ragazzi di Sofuoglu” che ancora non era riuscito a vincere, ecco finalmente il suo turno. Chiaramente è un finale amaro per il pilota Intact GP, che aveva comandato la corsa fin dal via… Terzo gradino del podio per Daniel Holgado, che resiste a Ivan Ortola e porta a casa un altro solido piazzamento, oltre ad allungare ancora in classifica generale. Stefano Nepa lotta nel terzo gruppo e chiude con un’altra bella top ten, 9° alla bandiera a scacchi, mentre Andrea Migno è l’ultimo italiano in zona punti, 15°. La cronaca del Gran Premio di Germania.

L’inizio e la “sanzione”

Il duo Intact GP scatta davvero alla grande, seguito da Oncu, Ortola e tutto il resto del gruppo. I ragazzi italiani purtroppo non brillano al via: Nepa, Bertelle, Migno e Farioli sono ai margini della zona punti, ma la gara è lunga. Finisce subito una gara che si preannunciava super per il rookie Veijer: purtroppo registriamo la scivolata alla curva 12 che pone fine alla corsa a 21 giri dalla fine. Intanto David Munoz, “sollecitato” dal FIM Stewards Panel, sconta la penalità: dopo la partenza dal fondo, eccolo anche realizzare la Long Lap Penalty aggiuntiva. Sembra davvero che la sanzione del GP Austin, mai scontata per l’infortunio nel corso delle qualifiche del round successivo a Jerez (ne abbiamo parlato qui), sia stata proprio “dimenticata”… La griglia Moto3 intanto si sgrana presto, soprattutto col pugno sul tavolo del poleman. Ayumu Sasaki, che ieri ha polverizzato il record e lasciato i rivali ad oltre un secondo, tenta la fuga.

Oncu, il primo ruggito

Quello di Sasaki infatti sarà solo un tentativo dei primi giri, ma c’è qualcuno dietro che non è particolarmente d’accordo. Oncu, Holgado e Ortola cercano di limitare i danni insieme, finché l’alfiere KTM Ajo non mette il turbo: lascia i due colleghi a distanza ed annulla il divario accumulato inizialmente dal leader della corsa. A 5 secondi poi c’è un altro gruppo, con anche Nepa battagliero protagonista in rimonta, anche se purtroppo il distacco dai primi è già consistente… Si complica poi la gara di Farioli, non lontano dalla zona punti fino alla Long Lap per limiti di pista. Sanzione che raddoppia per non averla scontata correttamente! Davanti invece osserviamo Oncu che, nel corso della gara, si massaggia più volte la gamba sinistra: non è perfettamente a posto, ma non molla su Sasaki. È l’ultimo giro, l’ultima curva, Deniz Oncu stavolta non sbaglia e sferra l’attacco: il rivale è beffato, ecco la prima agognata vittoria del pilota turco! A referto negli ultimi giri lo sfortunato incidente di Bertelle, autore di una super rimonta fino all’8^ piazza… Artigas invece viene retrocesso di una posizione per limiti di pista nell’ultimo giro.

La classifica

Moto3 iridata

