Moto3: tutte le sanzioni di David Munoz al Sachsenring

Sarà un GP Germania molto complicato per David Munoz. Il pilota BOE Motorsports è appena tornato dalla lesione a Jerez che l’ha tenuto fuori anche per gli ultimi due GP, ovvero Le Mans e Mugello. In pista non s’è davvero comportato male in questi giorni, ma c’è il problema delle sanzioni da scontare. Di oggi la notizia che inizierà la gara di domenica dal fondo e sconterà poi anche una Long Lap Penalty. Ma non dimentichiamo che Munoz ha ancora una sanzione in sospeso, ovvero la doppia Long Lap comminatagli per il botto con Nepa ad Austin! Rivedendo tutte le comunicazioni ufficiali, c’è un cumulo non da poco per il giovane pilota spagnolo…Rivediamo tutta la storia.

Sanzione in sospeso

Facciamo un passo indietro. Il GP delle Americhe stava andando piuttosto bene per entrambi, fino all’incidente finale provocato da David Munoz che ha spedito Stefano Nepa di nuovo sotto i ferri per ridurre un problema alla caviglia sinistra. Il FIM Panel Stewards aveva affibbiato due Long Lap Penalty al pilota spagnolo, sanzione da scontare “nel prossimo GP a cui il pilota prenderà parte”. Nella notifica ufficiale si legge anche la precisazione: “Si chiarisce che il prossimo evento sarà il Gran Premio di Spagna 2023. A meno che il pilota non partecipi a questa gara per qualche ragione legata all’incidente.” Munoz non ne ha risentito, quindi era regolarmente al via del round a Jerez. Ma proprio alla fine delle qualifiche ecco il guaio: un violento highside e l’atterraggio sul piede sinistro, con successiva scoperta della frattura del tallone. Quindi non ha disputato la gara spagnola, per lo stesso problema non ancora risolto non s’è rivisto né a Le Mans né al Mugello. La sanzione post Austin quindi è ancora lì, in attesa di essere scontata.

Munoz, altre penalità

Il GP al Sachsenring è stata la prima occasione in cui David Munoz è tornato in azione. È ancora in stampelle, ma a quanto pare in moto la situazione non è così complessa. Nella Q2 odierna infatti s’è preso una solida 5^ casella in griglia! Questo stando alla classifica, ma la realtà è ben diversa. In serata è arrivata la comunicazione del FIM Stewards Panel, con una nuova penalità a suo carico, notata proprio nella seconda sessione di qualifica. In breve, Munoz era stava guidando lentamente in traiettoria in curva 5, disturbando un altro pilota. Per lui arriva la pesante sanzione vista per vari altri piloti al Mugello: partenza dal fondo ed una Long Lap da scontare in gara. Basandosi però su quanto detto prima, andrebbe a sommarsi alle due Long Lap ancora in sospeso dal GP delle Americhe: in totale, partenza dal fondo e tre Long Lap nel corso della gara.

