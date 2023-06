Ma cos’ha combinato Ayumu Sasaki in queste qualifiche? Riferimenti da paura, nessuno che riesce a stargli dietro. Solo Deniz Oncu ci prova, ma invano: alla fine il distacco supera il secondo! L’alfiere Intact GP polverizza il precedente record nel round di casa della squadra, pronto per essere grande protagonista nella gara di domani. Ed i ragazzi italiani? Purtroppo non si sono mai contesi le prime file: il migliore è Stefano Nepa 10°. Ecco come sono andati i due turni di qualifiche al Sachsenring.

Q1: rookie d’attacco

Tre ragazzi italiani tra i protagonisti di questa prima sessione di qualifiche al Sachsenring. Ma è presto bandiera rossa per un violento highside di Ogden, che rimane in traiettoria in curva 3. Il pilota sta bene e si allontana sulle sue gambe, la moto viene poi prontamente rimossa ed in breve tempo si riparte. Ci sono quattro posti da assegnare, la battaglia si accende immediatamente. Il turno però finisce prematuramente per Salvador, anche protagonista di un brutto highside alla curva 1, fortunatamente senza conseguenze. Ma c’è una buona notizia per i colori italiani: il debuttante Filippo Farioli si prende la Q2! È l’unico a riuscirci, assieme al rientrante David Munoz, a Xavi Artigas ed a Taiyo Furusato.

Q2: Ayumu Sasaki impressionante

I quattro citati raggiungono gli altri 14 piloti già passati, scatta così la battaglia per la pole position al Sachsenring. E Ayumu Sasaki mette già in chiaro che vuole assicurarsela: vola presto al comando, lasciando Oncu 2° ad oltre mezzo secondo. Il pilota KTM Ajo non ci sta, dimezza il distacco… Ma non riesce ad andare oltre, anche perché Sasaki ritocca ancora il tempo: stavolta il primo degli inseguitori è ad oltre un secondo! Deniz Oncu ed Ivan Ortola completano la prima fila, niente male l’esordiente Collin Veijer 4°! Degli italiani solo Nepa chiude nei primi 10, ma come lui anche Bertelle, Migno e Farioli cercheranno di giocarsela domani in gara.

Foto: motogp.com