MotoGP, l’annuncio di KTM: Dani Pedrosa sarà a Misano!

Dopo la bellissima wild card a Jerez, Dani Pedrosa concede il bis. La mattina del GP di Germania ecco da KTM l’annuncio ufficiale, ovvero che il suo collaudatore di lusso sarà anche a Misano. Un’idea già nell’aria da tempo, ma solamente quello fino ad oggi. Pedrosa sarà nuovamente al via in MotoGP, per lui sarà un’incredibile doppia wild card stagionale.

