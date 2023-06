MotoGP, Aleix Espargaró deluso: “La moto non mi piace”

Aleix Espargaró ha raccolto un solo punto nella MotoGP Sprint al Sachsenring arrivando 9° al traguardo. Il pilota di Granollers non capisce cosa stia succedendo alla sua Aprilia e perché altri che lui considera meno competitivi siano davanti. Almeno gli resta la gioa del trionfo del suo amico Jorge Martin che abita a breve distanza dalla sua casa in Andorra.

Il difficile sabato di Aleix

Facile capire cosa sia successo nella giornata di sabato in Sassonia, dove ha centrato la decima posizione in griglia di partenza. “Per me ha un cattivo sapore, soprattutto a causa dell’ordine di arrivo. I motivi sono chiari. Ho preso due bandiere gialle. Non mi lamento, è il regolamento. Non ho girato male, davvero. Ho fatto molti giri in 1’21 bassi. Ma è molto difficile sorpassare; la moto non andava bene, lo sterzo era molto chiuso. Ho avuto molti problemi con la temperatura e la pressione della gomma anteriore. Non è stata una bella gara“.

Dall’inizio della stagione MotoGP Aleix Espargaró non è ancora riuscito a centrare un podio, nonostante le buone sensazioni nei test invernali. “Non lo capiamo. La moto non mi piace e penso che sia migliore di diverse moto che vincono quasi tutte le gare, e il nostro ritmo è migliore del loro. Ci sono persone in squadra che continuano a dire: ‘è che siamo usciti dietro’, ‘è che poi la pressione sale’, ‘è che se fossimo usciti davanti…’ C’è sempre ‘è che …’, ma per me non valgono, non stiamo facendo un buon campionato“.

Il tifo per Jorge Martin

La Casa di Noale non resta certo a guardare, si testano aggiornamenti (un nuovo dispositivo holeshot e un aggiornamento alla frizione), ma avvicinarsi alle Ducati Desmosedici sembra un’impresa troppo ardua. Da spettatore farà il tifo per il suo amico Jorge Martin, con cui condivide anche qualche allenamento durante i giorni di riposo in Andorra. Il pilota Pramac ha dimostrato sin dall’esordio in MotoGP di essere veloce, fino ad oggi gli è mancata solo fiducia e costanza. “Jorge sta andando fortissimo. Sono molto contento per lui. La sua velocità non mi sorprende. Ho sempre pensato che per me, tra tutti i piloti Ducati, sia quello con più velocità. Più di Pecco? Molta più velocità. Ma non aveva la stabilità, non credo che abbia la squadra che ha Pecco… Questo non è il suo limite, andrà oltre“.

Foto: MotoGP.com