Epica decima vittoria Superbike di Irwin alla North West 200

L’infinita attesa è stata ripagata da una corsa epica. Il “Race Day” di sabato 11 maggio della North West 200 ha prodotto una gara della Superbike, la prima della giornata nonché la seconda della settimana di attività al ‘Triangle‘, che si può riassumere con un solo termine: show! Bello, avvincente, esaltante, di pura adrenalina motociclistica, risoltosi soltanto per 382 millesimi dopo 6 giri tiratissimi. Glenn Irwin, ai comandi della Ducati Panigale V4 R del Paul Bird Motorsport, ha messo a segno la personale decima vittoria consecutiva di categoria, traguardo conseguito al termine di un avvincente duello con un mai domo Davey Todd (Milwaukee BMW).

SHOW ALLA NORTH WEST 200

Partita in ritardo per non meglio precisate ragioni, questa sfida della Superbike ha riproposto i protagonisti di giovedì a confronto diretto per il primato. Come 48 ore or sono, più rispetto all’inaugurale giornata di gara, Irwin e Todd non si sono affatto risparmiati. Viaggiando su tempi strepitosi, tanto da ritrovarsi persino con doppiati lungo il cammino.. in soli 6 giri di gara!

LA DECIMA DI IRWIN

Alla fine a spuntarla è stato nuovamente Glenn Irwin, il quale dal 2017 continua a mietere successi alla North West 200 in Superbike. Doppietta edizione dopo edizione passando da Ducati, Kawasaki, Honda a tornare in Ducati, con l’opportunità di centrare persino una tripletta complice il nuovo format introdotto quest’anno. Con 10 successi l’originario di Carrickfergus è già diventato il primatista di vittorie tra le Superbike all’evento, una in più rispetto a Joey Dunlop e Michael Rutter. Per Todd un nuovo secondo posto, scottato da una volata persa per meno di 4 decimi, lasciando tutti gli altri ad un’eternità. Michael Dunlop (Hawk Honda) terzo paga 19″, oltre 1 minuto James Hillier, Michael Rutter ed Erno Kostamo con Luca Gottardi classificatosi diciottesimo.

A HICKMAN LA PRIMA GARA SUPERTWIN

Ad aprire il “Race Day” di sabato 11 maggio è stata tuttavia la prima gara della classe Supertwins vissuta sull’entusiasmante confronto tra Peter Hickman e Richard Cooper. Con la Yamaha R7 preparata in proprio (con parti, carena compresa, da Moto2) e vestita con gli iconici colori Swan, il recordman sul giro del TT ha vinto di strategia, presentandosi per primo a Metropole nel corso della quarta nonché conclusiva tornata della contesa. Cooper con KMR Kawasaki, reduce da 4 affermazioni di categoria consecutive all’evento, si è dovuto accontentare del secondo posto a 489 millesimi, con Mike Browne terzo a 10″ con la Aprilia RS 660 del team Scott Redding. Quest’ultimo è riuscito a spuntarla per il bronzo soltanto nel finale su Jeremy McWilliams (Paton Bayview Hotel/JMW) arrivato ad un soffio dal terzo gradino del podio.

ALTRE QUATTRO GARE DELLA NORTH WEST 200

L’eterno (60 anni compiuti) motociclista nordirlandese avrà l’occasione di rifarsi nella seconda corsa in programma nel pomeriggio dove si ripresenterà al via anche Mauro Poncini, 20° in Gara 1. Il nostro portabandiera affronterà anche la seconda corsa della settimana riservata alle Supersport, per un ricco programma che vedrà la disputa anche della seconda gara Superstock e del gran finale rappresentato dalla “Feature Race” Superbike.