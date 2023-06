MotoGP, Quartararo consola Marquez: “È ancora il pilota migliore”

Fabio Quartararo e Yamaha non intravedono la luce in fondo al tunnel neanche al Sachsenring. Altro weekend disastroso per il pilota francese, che l’anno scorso in Germania vinse e consolidò il suo primato in classifica. Un anno dopo è cambiato tutto e oggi è arrivato solo tredicesimo al traguardo, dietro anche al compagno di squadra Franco Morbidelli. Certamente pesa anche la scelta sbagliata di montare la gomma soft al posteriore, ma comunque non avrebbe conquistato un risultato importante.

MotoGP, Quartararo sprona la Yamaha a migliorare

Quartararo si è presentato ai microfoni di Sky Sport MotoGP con il solito sguardo deluso, purtroppo: “Abbiamo provato qualcosa montando la gomma morbida, perché finire 10° o 13° è lo stesso per me. Questa scelta è andata molto male. Fare questi risultati non mi rende felice, è una situazione molto difficile. Con questo pneumatico soft ho vinto nel 2022, quest’anno la gara è stata 20 secondi più veloce. Abbiamo fatto tale scelta per fare qualcosa di differente, perché se facciamo la stessa degli altri sappiamo che siamo in difficoltà dappertutto“.

Inevitabile parlare dei problemi della Yamaha nel saper reagire ai momenti di difficoltà: “Da tanto tempo ripeto quelli che sono i miei problemi. Stiamo spingendo al massimo con i giapponesi, che hanno una mentalità un po’ più lenta rispetto a quella europea. Proviamo a trovare una soluzione in maniera più veloce, noi e loro sappiamo esattamente dov’è il problema grosso e non bisogna lavorare su altro“.

Fabio elogia Marc Marquez

Come Quartararo, anche Marc Marquez sta attraversando un periodo decisamente complicato. Lo spagnolo al Sachsenring è anche arrivato a decidere di non gareggiare dopo essere stato protagonista della quinta caduta del weekend durante il warmup.

Il pilota del team Monster Energy Yamaha si è così espresso su Marquez: “Marc dal 2020 ha avuto tanti problemi, per me lui resta il più forte di tutti. In comune abbiamo solo che stiamo facendo fatica con le nostre moto. Siamo sempre al limite, posso capirlo. Mentalmente è ancora il più forte, cade e si rialza sempre, però arriva il momento in cui ti fai male. Gli faccio i complimenti per quello che sta facendo“.

