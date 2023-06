MotoGP, Bastianini sicuro: “Dopo la sosta vedrete il vero Enea”

Enea Bastianini ha chiuso il GP di Germania all’ottavo posto, non un risultato da sogno ma questa è stata la sua seconda gara da quando è rientrato dall’infortunio. La condizione fisica del pilota Ducati è in crescita e sarà interessante vedere quale sarà il suo livello nel prossimo weekend ad Assen.

MotoGP Sachsenring, il bilancio di Bastianini

Bastianini al termine della gara di oggi al Sachsenring ha espresso le sue sensazioni: “Ho fatto una discreta gara. Purtroppo questa è una pista sulla quale se non ti viene bene il primo giro poi fai fatica a recuperare. Ci siamo sorpassati tanti volte nei primi cinque giri, che sono stati difficilissimi. Ho fatto molta bagarre con Quartararo ed Espargarò, è stato complicato. Sono abbastanza contento, non sono al 100% però posso dire di aver chiuso la gara abbastanza bene“.

Il Sachsenring è fisicamente meno impegnativo del Mugello, però Enea sente che sta migliorando: “A livello fisico ho fatto un bello step, anche se questa pista è più facile. Rientrare al Mugello è complicato. Credo che abbiamo fatto un passo avanti anche con il setup. Certamente c’è ancora tanto da lavorare. La moto è completamente diversa da quella dell’anno scorso, il cambiamento è differente e mi serve ancora del tempo. Ad Assen spero di fare un altro step, sarebbe la ciliegina sulla sorta prima della pausa estiva“.

Enea al top dopo la sosta

Il pilota del team ufficiale Ducati evidenzia che essere partito undicesimo è stato problematico sia nella sprint sia nella gara: “Qui era importantissimo partire davanti, la qualifica mi ha penalizzato. Ho trovato la bandiera gialla, potevo partire più avanti“.

Infine, Bastianini ammette che questo tris di gare Mugello-Sachsenring-Assen serve per aiutarlo a ritrovare forma fisica e feeling con la MotoGP prima della seconda metà di campionato: “Assolutamente. Stare in moto è il migliore allenamento che io posso fare al momento. Queste tre gare di fila sono positive, mi ci vogliono prima della pausa estiva. Poi cercherò di lavorare bene in palestra per essere al 100% nella seconda metà di stagione. Darò il massimo“.

Foto: Ducati Corse