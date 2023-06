MotoGP Sachsenring: Martin è Sprint, Marquez fuori dai punti

Anche al Sachsenring ora vincono le Ducati. Non il campione MotoGP, la zampata vincente è quella di Jorge Martin, che fugge e coglie il successo sul tracciato tedesco. Il poleman Francesco Bagnaia cerca il tardivo recupero, ma oggi il pilota Pramac non si batte ed è quindi 2° al traguardo. Poteva essere un podio tutto Ducati ma ci pensa Jack Miller ad impedirlo, regolando Luca Marini e prendendosi il 3° gradino del podio. E Marc Marquez? Niente da fare per lui, nemmeno su uno dei suoi tracciati talismano: all’inizio ci prova, ma poi scivola sempre più indietro… Ecco com’è andata la gara breve del sabato al Sachsenring.

MotoGP Sprint, le gomme

“Un viaggio nell’ignoto”: questo è il pensiero comune prima del via. Nelle Prove Libere infatti, con la pioggia, nessuno ha potuto provare davvero in ottica gara, visto che ora splende il sole. Tante incognite all’orizzonte, incluse quindi anche le gomme, un pizzico più variegate rispetto alle precedenti Sprint. Morbida posteriore per tutti, all’anteriore invece Zarco, Bezzecchi e Nakagami optano per la media, mentre gli altri scatteranno con la dura. Chi riuscirà a gestire tutto al meglio?

Ducati vs KTM

Scatto ottimale di Miller, ma Bagnaia non ci sta e risponde alla prima curva, portandosi subito davanti. Dietro si rischia il pasticcio: una partenza non proprio perfetta di Aleix Espargaro crea grossi problemi a Bastianini e Quartararo che, anche se non cadono, non riusciranno più a risalire… Davanti tornano subito sotto Martin e Marini, un errore del campione MotoGP lascia strada libera all’alfiere Ducati, oltre a rischiare poi un triplo botto in rosso. Ma va tutto bene ed i quattro piloti continuano la loro accesa battaglia, con Binder ed altre rosse che risalgono. In breve tempo si crea una top 9 con 7 Ducati e due KTM, manca purtroppo qualche protagonista.

Marquez dove sei?

Primo brutto rischio anche per Marc Marquez, che deve andare largo per evitare un incidente dopo appena due giri. Il pilota Honda aveva guadagnato due posizioni al via, presto comincia ad andare indietro ed anzi finisce fuori dalla zona punti! Ritiro per il pilota di casa Jonas Folger, finale amaro per Vinales scivolato alla curva 1… Mentre Jorge Martin è il pilota che riesce a cogliere lo spunto giusto per volare via! L’alfiere Pramac trionfa senza rivali, Francesco Bagnaia è 2°, Jack Miller invece se la deve sudare contro Marini, ma è 3°. Sotto osservazione un contatto tra Zarco e Binder alla curva 11 (il secondo dopo quello nel primo giro), con Bezzecchi in piena battaglia per il 5° posto. Alla fine, giustamente, non ci sono conseguenze da parte degli Stewards.

La classifica

MotoGP generale

1. Francesco Bagnaia – Ducati – 140 punti

2. Jorge Martin – Ducati – 119 punti

3. Marco Bezzecchi – Ducati – 113 punti

4. Brad Binder – KTM – 96 punti

5. Johann Zarco – Ducati – 93 punti

6. Luca Marini – Ducati – 78 punti

7. Jack Miller – KTM – 69 punti

8. Aleix Espargaro – Aprilia – 55 punti

9. Fabio Quartararo – Yamaha – 54 punti

10. Maverick Vinales – Aprilia – 53 punti

Foto: motogp.com