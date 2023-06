La Superbike tricolore è un film dal finale scontato: pronti via e sai già chi vince. La prima sfida di Vallelunga, terza delle sei tappe previste, è durata una curva. Lorenzo Zanetti ha provato ad attaccare Michele Pirro, ma si è visto chiudere la porta in faccia dalla vecchia volte pugliese. Da lì in avanti l’autore della pole si è goduto un pomeriggio di tranquillità nella campagna romana. Il divario fra lui e il resto è cresciuto cammin facendo e il quarto successo di fila non è mai sembrato in discussione. Michele Pirro, 62° centro nella Superbike nazionale, sta recitando il ruolo che Alvaro Bautista interpreta nel Mondiale: nessuno pare in grado di batterlo. Il decimo tricolore è già servito sul piatto, sarà solo questione di tempo.

Griglia sparuta

La Superbike nazionale vivacchia presentando la stessa grigia di partenza rarefatta degli ultimi anni. Appena quattordici partenti, e fra questi solo tre-quattro hanno il potenziale tecnico e i “numeri” per poter puntare al podio. Fra gli inseguitori, il più accreditato ad inizio stagione era Alex Delbianco, ma il passaggio in Yamaha Keope non sta funzionando. Misano e Mugello sono state una delusione per il riminese, e neanche in questa circostanza si vedono segnali di miglioramento. Solo quinta posizione per Alex, a distanza siderale dal vincitore.

Zanetti tiene botta

Persa ben presto la ruota di Michele Pirro, l’inossidabile Lorenzo Zanetti ha limitato i danni portando in porto la seconda posizione. Nonostante una long lap penalty inflitta per sconfinamento fuori dai limiti della pista Samuele Cavalieri ha conservato il gradino meno nobile del podio. Ha tenuto a bada, per meno di un secondo, Riccardo Russo. Ha visto il traguardo in sesta posizione Simone Saltarelli, che ha rinunciato all’ingaggio nel Mondiale Endurance a Spa per correre a Vallelunga. Qui le motivazioni.

58 Il racconto illustrato ispirato a Marco Simoncelli – Su Amazon